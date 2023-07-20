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00878+00713貸款120萬投入近半年！ 她獲利37萬：少賺非常可惜

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股。（聯合報系資料照）
台股。（聯合報系資料照）

故事從今年雷龍質押120張00878並借貸90萬開始，期間增貸與再質押30萬共計120萬，借出來的錢除了保留小部分緊急備用金外，其餘全數投入股市投資。

後來因為另有調整持股計畫，且帳面獲利已達原訂目標，便著手賣股還款及現金清償全數款項，最後贖回股票並部分賣出，整體時間軸詳見以下：

質押還款方式

質押還款方式詳見下圖，借貸套利內容可參考先前的文章，實務操作細節請洽業務員。

為何要賣

理由主要為下列兩項：

1、換更適合標的：雷龍計畫調整持股的屬性比例，下修過高的高股息佔比，由於資金有限，勢必要賣掉質押中的00878才能完成。

2、逢高獲利調節：00878與00713獲利已達雷龍目標，賣出後資金可支持股票轉換。

獲利多少

扣除買賣手續費、證交稅與借貸利息後，00878獲利約33萬（16.4%）；00713獲利約4萬（14%）。

※借貸金額買的006208、00692與0056的漲幅，未實現不列入。

少賺可惜嗎？

我會說，非常可惜！但是，我不是神，我只是平凡卻努力學習的人。（有人看出這是什麼梗嗎）

的確，雷龍粗略算一下，若以7/18收盤價推估，這期間00878少賺約27萬，00713則是少賺約1.3萬，或許有人會覺得「沒吃到後面漲幅太可惜」，直觀來說也沒錯，如果可以精準預測股市漲跌，那還有人會套牢嗎？市場還能運作嗎？

對於雷龍來說，「時間」非常可貴，因為有了明確目標，與其花時間等一個漲跌未知的後續，不如在一個可接受的時間點轉折，及早到位省去看盤時間與下跌風險。

雷龍慢說

雷龍計畫調整持股，且股價漲幅達到預期，便獲利了結以轉換投資標的迅速到位。

少賺部分是可惜，但誰都無法預測未來走勢，至少自己有賺無賠。

雷龍有設定投資方向，不會為了不確定性而影響步調。

自己的決定自己負責，所以也請不要問我建議買什麼喔！

再次強調：本篇無任何投資建議，投資有風險，投資人應盈虧自負！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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