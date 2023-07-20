00878下次換股將AI概念股踢出可能性極高！ 專家：屆時股價勢必修正

00878成份股您有注意嗎？

最近AI概念股那麼夯，而00878幾乎囊括了許多標的，有沒有看到下圖，光是緯創這一支，就占了8%以上了，前六大持股合計就達到32%，占了這支ETF超過三成的比重，難怪不飆漲也難！

但是，究竟漲勢能持續多久，沒人說得準，大家應該有發現，連AI概念股也出現輪動的情形，上個星期漲得兇狠的標的，今天下跌了！股民換炒其他標的了！想追個股的人，真的要小心啊！所以我自覺沒有能力判斷正確，不敢買個股，相對的，買ETF真的是很安全的選擇，雖然漲勢比不上個股，但至少不用提心吊膽啊！是不是？

值得注意的是，如果某些成份股漲太多，導致殖利率降低，那麼下次調整成份股時，被踢出去的可能性就很大，一旦踢出去了，就等於強迫賣出，獲利了結，而ETF股價勢必會面臨修正，這也是要注意的。

無論要繼續存著領股息或賣掉賺價差，都很好，互相尊重就好！祝各位投資愉快！

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