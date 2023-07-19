00878跟0056都漲贏0050…該認錯信仰高股息ETF？ 他：大可不必

今年因為全球經濟不振，國發會公佈的景氣燈號持續維持代表低迷的藍燈。因為景氣低迷，版主今年主要投入市值型ETF，期待經濟恢復成長時可以帶來更高的報酬，高息型ETF今年至今一股未進。

版友來訊表示，幾乎所有的投資達人都說市值型ETF長期表現會勝過高息型，所以就把大部分的00878與0056賣掉轉買0050。讓人料想不到的，今年受到AI題材的帶動，00878與0056漲幅居然勝過0050，於是版友開始質疑自己做了一個錯誤的決定，也質疑版主今年投入市值型ETF的做法是否正確。如今很猶豫是否應該認錯賣掉0050，重新買回0056與00878？

配息高的企業通常都是已經過了高速成長期，不需要大量的資本支出，因此可以將獲利發放給股東。過了高速成長期、配息高的企業，通常股價波動不會太大。高息型ETF的成分股大部分就是這一類型企業，所以股價相對於成長型企業含量高的市值型ETF，長期波動性理應較小、成長性理應較低。

然而今年非常特別，有幾檔配息穩定、股價少有波動的牛皮電子股，因為搭上AI順風車，上演難得一見的大多頭，而這些牛皮電子股剛好又是高息型ETF的常客，導致高息型ETF今年績效罕見的狂勝包含0050在內的市值型ETF。

不過，所謂「長期投資」不能只看幾個月的表現，而是應該以「年」為單位來觀察會比較客觀。

以成熟穩定型企業為主的高息型ETF，長期績效雖然很大可能會輸給市值型ETF，但這是指長期平均，不代表高息型年年都會輸給市值型。今年截至目前為止，就是一個顛覆投資人印象的特殊情況。然而參考過去歷史報酬，市值型ETF的報酬率是紮紮實實狠甩高息型，版主認為，市值型未來的「長期報酬」應當還是會大勝高息型。畢竟從選股策略來看，市值型成分股包含許多成長型企業，長期績效不太可能輸給成熟穩定型企業為主的高息型ETF。

以近半年的短期績效評斷市值型與高息型ETF，似乎不太恰當。

因此，究竟是否應該認錯賣掉0050，重新買回0056與00878？版主認為大可不必。首先，版主認為0050這類市值型ETF的「長期報酬」勝出的機會比較大。其次，現在轉進漲到高原區的0056與00878，沒跟到前面的漲幅就算了，就怕未來趨勢反轉時，吞下滿滿的跌幅，那可真是賠了夫人又折兵。

市值型與高息型ETF都很適合長期投資，與其頻繁換股、追高殺低，不如老實定期進場買。不知該挑選哪一種類型？！兩種功能不同，其實可以兩種都酌量佈局。

版主會後悔今年目前為止只買市值型嗎？不會。因為版主相信長期下來市值型會勝出，此外，投資沒什麼好後悔的，而是要依據錯誤修正未來的投資策略。沒有人可以事先預判哪種投資策略會取得較好的報酬，任何決定都是依據當下的情勢所做的。年初版主審視當時的經濟環境，決定暫緩買進高息型，如今回想依然不認為是錯誤的。雖然如今飆漲的高息型ETF證實了版主似乎判斷失誤，但以結果來評斷似乎有失公允。

總而言之，在市值型與高息型兩種ETF之間頻繁轉換操作，版主不認為是明智的投資策略。當你不知道該怎麼做時，通常什麼都不做就是最佳策略！

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