00878飆上21元該停利了吧？ 他「這方法」能保障既有獲利：繼續抱著

【撰文・合作建金庫】

最近一堆存股變成飆股，我想很多人都很想知道到底什麼時候這種股票可以獲利了結。

我遇到這種，我會利用移動停利的方式繼續參與上升行情，又可以保障既有的獲利。

至於我用過的移動停利，我是根據美國投資冠軍，馬克米奈爾維尼的方式。以下擷取自他的書籍「超級績效2」：

關於賣出的可能發展，也應該考慮採用追蹤型停損，也就是把停損隨後調整到「起碼持平」的位置。

這個法則是根據50天移動平均設定，這經常代表主要領導股的中期趨勢。

假定某股票完成底部整理而向上突破，你在五十美元買進，停損設8%在46元，股價走高，從來沒有威脅停損，價格上漲了5%、10%，甚至來到了15%，股價上漲過程，50天移動平均也會朝上發展。隨著上升趨勢持續發展，等到50天移動平均來到50美元，停損就可以設定在損益兩平（Breakeven）位置的50美元。現在你把停損設定在50天移動平均線，關於停損的執行，我會等到「收盤價跌破50天移動平均線」，或「甚至等到星期五觀察週收盤價」。

所以調整的時機，我會等到50天移動平均線向上發展，一但穿越損益兩平點，就把停損設定在50天移動平均。因此，向上發展的50天移動平均就成為了追蹤型停損，可以保障既有獲利，這也是為什麼這種停損叫做「起碼持平」。

我們來看看國泰永續高股息（00878），假設你是定期定額，且持有了半年以上，我假設你的成本為17.5。如果你用移動停利的方式賣出，你就可以利用50天均線來做為你的移動停損利點。你會發現你的00878根本沒到達你的賣出條件，此時你就可以放任你的00878自由地往上噴，隨著時間推移，你賣出的價格越來越高。

有人會說那我為什麼不現在賣，我就多賺三塊。重點是賣出永遠太早或太晚，你又不是神。如果你賣了，漲到25塊，是不是少賺？

我們應該想的是如何賺取適當的利潤。

當然啦，我跟我朋友講會是你現在可以賣一半或三分之一。為何呢？這就要牽涉到一種叫做免費參賽的策略準則了。總之，是要在控制風險之下，繼續參與這延伸的市場行情。

作者：合作建金庫

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00878成為飆股後的停利策略