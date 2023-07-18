00878與006208投資9個月績效公開！ 他：買不下去定期定額就對了

大芥來分享投資富邦台50（006208）、國泰永續高股息（00878）九個月的表現如何！

之前重心都放在美股，從去年10月才開始認真投入台股，到現在也過9個月了。

就趁滿月的時候來紀錄一下主力006208、00878的績效，之後也會定期以半年或一年為單位來紀錄，其實就像是記帳一樣，可以幫助自己回顧存股旅程中經歷的高點低點、佈局方式，以及當下的心情，那就繼續看下去吧！

投資期間：2022.10.11－2023.7.14 佈局方式：定期定額為主+逢低加碼 定期定額方式

扣款時間：每月3、13、23 號，共扣3次

目前預算：30,000

006208每月扣$21,000，每次扣$7,000

00878每月扣$9,000，每次扣$3,000

（期間有增加定期定額預算）

006208

總損益：+$33,223 獲利率：+17.75% 股數：2,889 均價：$64.80 買過最低點：57.12 買過最高點：76.2

00878

總損益：+$56,927 獲利率：+29.61% 股數：11,860 均價：$16.21 買過最低點：15.55 買過最高點：20.83

結語

當時以為的高點，現在回過頭看其實是低點，想到幾年前的自己一開始存股沒辦法堅持存下去就是因為沒有建立正確的投資觀，看到太貴就買不下去，遲遲無法進入市場，結果沒多久就暫停了，就算當時有亮眼的報酬率，但因為股數不多，實際的獲利也有限，所以現在都會拿當時的心態跟做法來警惕自己。

總之，股市難以預測，持續買進、持續待在市場，是目前最適合大芥的方式。

買不下去就交給定期定額，最舒服（當然前提要是對的標的 ）。

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