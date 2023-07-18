00929明天除息…月配息ETF能投資？專家解答5疑惑：早晚都要何不一開始就選

投資達人股魚於《投資嗨什麼》中分享，首檔台股月配息ETF，復華台灣科技優息（00929），投資人對於這檔「月月配ETF」有很多疑問？解惑聲量最高的五大問題。

以下為影音內容：

00929投資產業過度集中，風險高？

成分股集中在電子半導體相關產業上，且在產業分配上面「電子科技類股」就高達97.4％，其實很合理，因為名字就叫科技優息，就是從科技業找出高股息的公司。

00929所追蹤的產業，正好就是長年殖利率穩定，而且打敗金融產業。

比較，電子類指數、臺灣加權指數、不含金融電子指數、金融保險類指數，可以發現相同時間點，電子類指數的報酬最好。

投資商品的時候希望股息高，也希望報酬好，在選股策略的挑選上面，當然往特別好的族群去做篩選，才能夠滿足投資人的需求，也就能夠理解為何00929鎖定在科技相關的類股上面。

且將不同產業的營收拉出來比較，整個台股市場最大的營收就是來自電子科技業，即便排除台積電（2330），電子科技業還是比傳產賺的更多。

所以集中在電子產業反倒不一定會比較危險，且在未來投資獲利方面，以及對息收的方面，有更好的保障。

00929真的能夠每個月都配息嗎？

00929追蹤指數股息率5年平均7.5％（殖利率），就代表投信領到一大筆錢，然後按照不同月份很平滑的做分配，基本上就可以達到月配息的效果，所以其實投資人根本就不用太擔心。

且00929有納入收益平準金機制，在配息的能力上面，還有配息的穩定度上面，都會相當的有保障。

不過看到成分股的殖利率，投資人一頭霧水，就是7.5％在哪裡？為什麼殖利率會這麼低，就是就是因為股價都漲上去了。

往好處想，因為00929布局的早，所以資本利得也會不錯。

00929如何兼顧資本利得和息收

基本面篩選：同時通過ROE、波動度、平均殖利率、現金股利變異係數、長短期本益比差距等5項基本面篩選指標。

ROE就是看公司賺不賺錢，殖利率跟變異係就是評估現金股定穩不穩定，要能夠配息穩定且公司營運績效也不錯的，00929才會選進來。

最後會根據挑選出來的個股，選出最符合產品策略的40檔放在成分股當中，這樣在績效和殖利率部分，都可以讓投資人有雙重保障的效果。

如果是長期投資人，看一下整個五年的表現，五年的累積報酬108.8％，相同的時間加權指數73.9％。

在2018和2021年，一個是中美貿易大戰，另外一個是疫情年。

2018年加權指數是-4.8％，但是00929追蹤的指數是2.5％的表現，加權指數是賠錢的時候，卻能夠交出正報酬。

根據上圖可以發現，在每年與加權指數相比是互有輸贏，但是00929追蹤的指數贏的時間點是比較多的。

提醒如果要投資，千萬不要短線投資，因為短線要賺到大錢的機率很難，抱的時間越長，表現就會越好。

月月領息，月月扣匯費，有解方！

12次就要繳交120元的匯費，如果真的很在意匯費的問題，只要看這檔產品的保管銀行是哪間即可。

將匯款戶頭改去那間銀行即可，這樣就可以輕鬆把匯費的問題給省下來了。

為什麼要買月配息ETF？

如果早晚都要加入月配息，何不一開始就選月配息的產品，因為現在很多產品都用季配息的角度再做發行，但是可以發現，投信又會再搭配自家的其他產品，最後的目的也是要投資人組成月配息。

所以00929一檔就可以滿足所有需求，當然更重要的事情是，月配息可以省下二代健保費，假設一年可以領到12萬的股息，分成12次的話，就不會被扣到錢。

因為補充保費是以每次單筆超過2萬元，就要課徵一次補充保費，季配息平均分配的話一次領3萬就會被課到稅。

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