00878從「賠抱到賺」損失最高520萬…卻未出脫過！ 專家：還低檔加碼150張

優雅存股的精隨在於「降成本」

同樣的操作重複做，你就可以持續獲利！孫太目前ETF的操作經驗來自於個股投資時的經歷，如果你仔細看第1、2張圖，你會發現異常的雷同與類似！

第1張圖是孫太持有878從2022年初開始的狀態，黃色圈圈是相對高低點以及「帳面損益」數值，我們可以看到這2年878股價呈現高高低低的走勢，因為股價難以預測！

而孫太在意的不是黃色的損益，因為黃色損益跟「當時」的氛圍、大環境有關，就像現在因為878有AI概念成分股，損益就拉高到+600多萬啦！我更在意的是白色的圈圈和軌跡，白色是我的真實持有成本，只要每多參與配息一次，我的降成本數值就會持續往下降，目前已經到16.78元了，等8月除息就又可以繼續往下降了！

記住，『股價的漲跌不是我們能掌控的，我們能掌控的是自己持有的「成本」』！因此，剛開始進場的「位階」重不重要？當然很重要，而這也是孫太鮮少定期定額的原因，因為我更喜歡在相對低檔的位階進場！

等等，這時候粉絲應該會說，孫太，妳00878入手的價位不低耶，妳一開始的成本大約是在18.6附近吧，這跟妳說要看位階入場不同吧？是的，因為我是從個股直接「轉換」過來的，所以當時轉換過程並沒有觀看878的位階，至於為什麼要轉...妳可以打開第一金2021年底~2022年03月的K線圖(也就是第2張圖最右方)就知道了。

至於轉換後是否划算？這就見仁見智了，細究孫太底下這張圖可以發現，如果我是在2023年02月才買進，其實持有成本大約跟我從2022年初買進的降成本17.05一樣，也就是說，如果有粉絲是買在2022年05月~2023年02月的持有者，其成本應該都比我低才對！

因此我損失了時間成本和機會成本了嗎？No、No、No，孫太覺得我練就了持有00878的「經驗」，因為我的帳面損益從「+158萬」→「-264萬」→「-24萬」→「-369萬」最低...從+158→-369，中間一來一往差了約損失了520萬我都沒有出脫，反而還在相對低檔區加碼150張，我覺得我還是有所學習到！

直到2023年02月除息後，00878的走勢開始脫離我的持有成本區，到現在周五最高21.05，帳面損益變成+644萬，也就是說我這2年的投資如果在此刻出脫就可以獲利+644萬，一年配息約160萬，大約是4年的配息了！

但孫太沒有出脫，持續以領股息為主，畢竟目前尚未需要用到賣股的資金，因此持續領息降成本，讓白線持續往下，利潤就會逐步擴大，等到有一日需要資金時再來看當時的價格即可！

作價差的人在意的是「黃圈」，長期存股的人在意的則是「白圈」，這2者的差異，粉絲們能明白了嗎？

轉換有沒有「後悔」的事？有的，因為我在轉換完之後，第一金的股價還持續往上走高至30元，我大多數的股票幾乎都已經轉成00878和現金，只留下少數股份，當時...有點後悔轉太早...但現在狀態似乎又不一樣了，所以，安心持有自己能掌握的股數、讓存股過程開心，輕鬆存股、優雅領息、快樂生活就好！其他就交給上天安排即可。

最後，這些內容其實跟孫太之前發表的文章-「股價不可控，成本才可控」內文一樣，孫太只是確實的在執行財商觀念而已，從內文中你也可以觀察自己操作的靈魂是以價差為主還是存股為主喔！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。