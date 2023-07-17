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00929「月配息ETF」明天最後買進日！ 與季配息相比這三點更具優勢

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

00929幫你每月加薪，買進這檔ETF就不用自製月配息組合啦，首次配息最後買進日7/18，還在猶豫的夥伴，這篇一定要看！

老牛就來介紹這檔，復華台灣科技優息(00929)：

00929 選股條件

1.高ROE：連續三年ROE均大於0

2.高股利：剔除近三年平均殖利率最低的前10%

3.低波動：剔除過去一年波動度最高的前10%

4.低本益比：剔除近五年與近三個月的本益比差距最低的前10%

5.低變異性：剔除近五年現金股利變異係數最高的前10%

月配息VS.季配息

月領好安心，好規劃支出

利用月配息屬性，支付每月固定支出。例如：水電、瓦斯、房貸

節省健保補充保費

分散配息金額，不易達到保費扣繳門檻

不須再自製月配息組合

目前季配息ETF超過20檔以上，但須自己調配成月配息組合。

00929：真的能月配息嗎？

不須再自製月配息組合！

「事先規劃+平滑發放=每月現金流」

基金於每年六月確認當年度成分股可收取股利總額，採平滑化策略，目標盡量平均分配到每個月，為投資人打造每月現金流。

如同當收到一袋雞蛋中，共有12顆雞蛋。採平滑化策略來發放，每月均分到一顆蛋。

事先規劃好，就能避免變化不定的問題；有每月現金流則投資人便可以安心規劃用途！

前十大成分股

00929 首次除息時程表

參與首次配息最後買進日7/18

7/18 (二) 最後買進日

7/19 (三) 除息交易日

8/14 (一) 配息發放日

每單位配息金額0.11元

00929幫你月月加薪

受益人持股張數佔比最高的級距是持有50-100張，等於每個月可以幫自己加薪9000元！

老牛要鼓勵大家持續存股，每個月加薪的金額也會越來越高，小錢存久了就能累積大財富！

復華台灣科技優息(00929)基本資料

ETF名稱：復華台灣科技優息

追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數

成立日期：2023/06/01

成分股檔數：40檔

目前價格：16.34元

風險等級：RR5

收益分配：月配息

首次配息：0.11元

年化殖利率：8.5%

經理費/年：

50億元(含)以下：0.35%

50億元(不含)以上：0.3%

保管費/年：

20億元(含)以下：0.0425%

20億元(不含)~50億元(含)：0.035%

50億元(不含)以上：0.03%

老牛總結

00929是國內首檔台股月配息ETF，聚焦優質科技電子股，篩選會賺錢(ROE>0)及高現金股利的公司，長期投資都將持續成長。再根據股息變異性剔除獲利不穩定的景氣循環股

台灣ETF的發展隨之演進，配息政策也有所調整，尤其是領息次數的改變。00929為達到月配息的效果，加入「事先規劃+平滑發放」的策略，讓投資人可以輕鬆打造每月現金流。

00929首次配息0.11元，年化殖利率來到8.5%，即將在7/19除息。想參與除息最晚須在7/18買進，8/14即可領到股利。別忘了！將股利再投入，未來才可以感受複利滾存的威力。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 除息 景氣循環股

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