00929「月配息ETF」明天最後買進日！ 與季配息相比這三點更具優勢
00929幫你每月加薪，買進這檔ETF就不用自製月配息組合啦，首次配息最後買進日7/18，還在猶豫的夥伴，這篇一定要看！
老牛就來介紹這檔，復華台灣科技優息(00929)：
00929 選股條件
1.高ROE：連續三年ROE均大於0
2.高股利：剔除近三年平均殖利率最低的前10%
3.低波動：剔除過去一年波動度最高的前10%
4.低本益比：剔除近五年與近三個月的本益比差距最低的前10%
5.低變異性：剔除近五年現金股利變異係數最高的前10%
月配息VS.季配息
月領好安心，好規劃支出
利用月配息屬性，支付每月固定支出。例如：水電、瓦斯、房貸
節省健保補充保費
分散配息金額，不易達到保費扣繳門檻
不須再自製月配息組合
目前季配息ETF超過20檔以上，但須自己調配成月配息組合。
00929：真的能月配息嗎？
不須再自製月配息組合！
「事先規劃+平滑發放=每月現金流」
基金於每年六月確認當年度成分股可收取股利總額，採平滑化策略，目標盡量平均分配到每個月，為投資人打造每月現金流。
如同當收到一袋雞蛋中，共有12顆雞蛋。採平滑化策略來發放，每月均分到一顆蛋。
事先規劃好，就能避免變化不定的問題；有每月現金流則投資人便可以安心規劃用途！
前十大成分股
00929 首次除息時程表
參與首次配息最後買進日7/18
7/18 (二) 最後買進日
7/19 (三) 除息交易日
8/14 (一) 配息發放日
每單位配息金額0.11元
00929幫你月月加薪
受益人持股張數佔比最高的級距是持有50-100張，等於每個月可以幫自己加薪9000元！
老牛要鼓勵大家持續存股，每個月加薪的金額也會越來越高，小錢存久了就能累積大財富！
復華台灣科技優息(00929)基本資料
ETF名稱：復華台灣科技優息
追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
成立日期：2023/06/01
成分股檔數：40檔
目前價格：16.34元
風險等級：RR5
收益分配：月配息
首次配息：0.11元
年化殖利率：8.5%
經理費/年：
50億元(含)以下：0.35%
50億元(不含)以上：0.3%
保管費/年：
20億元(含)以下：0.0425%
20億元(不含)~50億元(含)：0.035%
50億元(不含)以上：0.03%
老牛總結
00929是國內首檔台股月配息ETF，聚焦優質科技電子股，篩選會賺錢(ROE>0)及高現金股利的公司，長期投資都將持續成長。再根據股息變異性剔除獲利不穩定的景氣循環股。
台灣ETF的發展隨之演進，配息政策也有所調整，尤其是領息次數的改變。00929為達到月配息的效果，加入「事先規劃+平滑發放」的策略，讓投資人可以輕鬆打造每月現金流。
00929首次配息0.11元，年化殖利率來到8.5%，即將在7/19除息。想參與除息最晚須在7/18買進，8/14即可領到股利。別忘了！將股利再投入，未來才可以感受複利滾存的威力。
◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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