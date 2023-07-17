00878將AI給剔除掉只是早晚的問題？ 專家：股價終將回歸平凡

上週五（14）00878的價格突破21元，創下成立以來的新高，今年以來獲取了近30%的報酬率，輾壓指數仔們最愛的0050、VT、甚至是S&P500。

到底是誰說輸高股息就要裸奔？

又是誰在說買高股息就要睡公園？

咦？好像是同一個Youtube網紅。

網路上一大堆講股票頭頭是道的達人專家，到底誰是真的在幫助粉絲？

誰又是為了賺Youtube流量、靠聳動的標題博眼球？

簡直不要太明顯。

各位雪粉一定要擦亮眼睛，別誤把娛樂網紅當投資專家而給耽誤了。

00878是在漲什麼？

老實說作為一檔高股息ETF，股價波動理論上不會比大盤來的更劇烈，投資人應該可以期待股價保持穩定。

當然這只是理論、只是理想，可人家現實就是不按牌理出來。

藉由這個機會，雪大要提醒那些理論派、數學派的投資人，別整天只會紙上談兵，算的報酬率比誰都漂亮有啥用。

之所以會這樣說，並不是我特別牛或是很自大，正好恰恰相反。

因為我知道自己的無知和渺小，反而會選擇敬畏市場。

要知道，股市是由人所組成，而人偏偏是地球上最複雜、最不可測的生物。

大多時候理論和數學公式都是不符合人性的，要把自己當作冷冰冰的機器，未免也太可悲了吧？

回來繼續聊878，最近之所以會瘋狂上漲，純屬運氣好。

所以那些高股息派一定要謙虛，不要的嘚瑟，別誤把運氣當實力。

如果因此飄了，以為自己是少年股神，那麼下場勢必會很淒慘。

想知道878在漲什麼？攤開前幾大成分股來看看就好。

前五大成分股剛好都是最近很夯的AI概念股，不說別人光是第一大持股緯創，今年以來就漲了386%。

另外像廣達、華碩、光寶科和英業達等股票都漲瘋了，自然帶動00878的股價飆不停。

上漲是否具有持續性？

00878是一檔ETF，追蹤的是MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，投資人首先要知道指數的邏輯，才有辦法分析這次上漲是否具有可持續性。

根據國泰投信官網的說明顯示：

00878成分股以MSCI臺灣指數為基本選樣範圍，篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上且MSCI ESG爭議分數達3分(含)以上之個股。

依調整後股息殖利率排序取前30檔，並以調整後股息殖利率作為權重分配之標準，以捕捉台灣兼具永續與高息兩大特徵之企業的績效表現。

具體計算公式如下：

股利分數=近12個月年化股息殖利率0.25+近3年平均年化股息利率*0.75

換言之，只要這些今年漲瘋了的AI類股殖利率開始往下掉之後，他們在00878所佔的權重勢必也會跟著下調。

00878今年還新增了一條規則，叫做殖利率穩健性，其說明如下:

計算股利分數前，各成分股根據目前和最近三個年度的殖利率，被分成四個獨立的群組，在這四個期間中依照各期現金股息利率排名。

落於基本選樣範圍中最後10％之股票，將自基本選樣範圍中剔除，即不屬於合格樣本。

如果這些AI飆股漲過頭，導致殖利率低到不堪入目，那麼他們被剔除00878只是早晚的事情。

以目前00878的規模來看，若真要剃除一檔前五大成分股，那麼勢必會出現龐大的賣壓。

根據以上種種得出來的結論就是：以00878的選股基因來說，剔除飆股然後股價回歸平凡，只是早晚的事情。

賣還是不賣？這才是問題

最近有好多雪粉私信來詢問：到底該不該賣掉手上獲利頗豐的878，又或是其他高股息ETF (例如0056)？

雪大按照慣例不會跟你們廢話太多扯理論，直接用曬對帳單的方法來說明。

老實說我原本也不知道該不該賣掉，於是就賣一股試試看，畢竟投資要真金白銀，不能口說無憑。

這不賣還好，一賣就知道該不該賣掉了。

如同標題所說，賣完之後我就後悔了。

因為我在每個月16號都會定期定額00878，雖然遇到周日延後一天交易，但是17號依舊逃不過開盤的命運。

如果明天股價上漲，那我豈不就是個韭菜？

當然明天股價也有可能下跌，那到時候我就是股神了。

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