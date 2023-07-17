0056年化配息率12％…不能這樣算！ 為何下半年才宣布改季配？他曝可能原因

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，7月份有很多ETF要進行除息，而且元大高股息（0056）的年化配息率飄破12％，殖利率超級高！存股族怎麼可以錯過呢，真的有那麼好康嗎？

12％是怎麼算出來的

0056這次配息1元，又因為改成季配息，1季配1元，所以0056一年四季就會配息4元，35元左右的股票配息4元，年化殖利率就會是10％以上，這樣算下來看似很合理，可是，其實這樣計算是不對的。

0056將在7月18號除息1元，7月15日單次殖利率約2.81％。

0056除息月份落在1、4、7、10，這4個月份，為何0056不在1月份的時候就宣布更改季配息，要到下半年才更改？

舉個例子，假設今年0056總共要配2元，如果在一月份宣布更改成季配息的話，在2023年是不是就有1、4、7、10這4個月份等著除息，所以總共除息的金額2元，除以4個月份，平均每一季只可能領到0.5元的配息。

但如果在下半年才宣布改季配息，那就只能下7月和10月份要除息，若總共要配發的股息也算2元，除以剩下的兩個月份，所以就變成一季可以配到1元。

一樣都是改成季配息，不同時間時間點宣布，造就一個一季只配0.5元，另外一個卻可以配到1元。

雖然總體一年都是配發2元，但是給予投資人的感受度上面卻是不一樣的。

0056近期搭上AI熱潮，相信身上有0056的投資人，許多報酬率可以都已經超過12％了。

近期的國泰永續高股息（00878）和緯創（3231），漲幅非常誇張，很多投資人本來存股都存成飆股；即便緯創在14號變成處置股，股價還是不受影響可以繼續大漲。

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