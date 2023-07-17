巴菲特存ETF就能成為股神？ 專家點出「差異」：存0056和00878都沒問題

【撰文・玩股特派員】

你用一生來存 ETF，存到你真正財富自由的那天，大概也過了個大半生

可以靠投資達成財富自由、提早退休的夢想嗎？這是有可能的，因為人人都可以做，也有很多成功案例。

但每個人條件不同，「投資」兩個字，涵蓋了各種可能選項，譬如說，要投資什麼商品，用多少本金操作，短線或長期投資⋯⋯選項不同，沒有絕對的對錯，有各自的風險，也都有成功案例，只看是否適合自己。

目前流行的投資方式，大概就是存 ETF ，兩大高股息 ETF 00878 與 0056 ，前者受益人數破百萬，後者也有 93 萬。不只是領高股息，隨著成份股飆漲，兩檔 ETF 近半年報酬率就超越了加權指數與指數型 ETF。

老實說，這方式沒什麼問題。再怎麼簡單的開始，都比沒有開始好，都只是過程。但那些從小資起步，「已經」靠投資實現財富自由的人，卻很少是從存 ETF 開始的。

怎麼這麼說呢？巴菲特不也是教孩子買進持有大盤 ETF， 再配一點債券嗎？

關鍵在於適合巴菲特的方式，怎麼會適合所有人？想要模仿巴菲特的投資方式，至少也要有接近巴菲特的條件。當你像巴菲特一樣有幾百億的資金，兒子是個富二代，存ETF一定是沒問題的，就算不投資，也花不完。

因為重點是資金規模的差異，即使是 0050 這種每年 8% 投報率的市值型 ETF，以七二法則來算，9 年才能翻倍。投入 50 萬本金，9 年後翻到 100 萬，再過 9 年翻到 200 萬，孩子都大了，錢可能還不夠讓你自由個幾年。如果是配息型的 ETF，投報率更低，翻倍的時間也要更久。

結論是，要存 ETF 到變成大富翁，前提是「本來就是大富翁」。小資族想靠存 ETF 賺錢，可能不會餓死，但離真正自由的那天，可能還有點遠。

加速比累積重要

小資族想要靠投資翻身當然是可行的，但在本金不到 100 萬的時候，存 ETF 的時間，就是被虛耗掉的成本，而且這是賺不回來的。

想要加速獲利的方式，就是學一個可靠的交易策略，開槓桿來執行。玩股網有個學員就是這樣進行的：原本只是一班上班族，學會選擇權策略後，每個月拿一部份的錢出來開槓桿，賺到錢就繼續開槓桿上去，3 年下來從幾時萬本金賺到近千萬。

為什麼這種方式是可行的？因為台股每過幾年，就會有一次大多頭的趨勢出現。光是 2020 到 2021 年，指數就翻了一倍，更別說個股有多少少年股神。再回頭看，2012～2015 年 ，2016～2018 年，指數都漲了 5 成，更別說個股漲好幾倍的，每年都會有。

當策略與行情相配合，翻倍賺是做得到的。

那如果盤勢不好，又開了槓桿，本金都賠掉了怎麼辦？

也沒怎麼辦，就是存到錢再繼續嘗試。因為這時候是投入的本金不大，只要工作幾個月到一年，就會存到一筆滿血復活的本金，這就是快速試錯、快速累積經驗的一段過程，跟你做好準備，未來可以累積到的財富相比，這並不是無法承受的風險。

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開槓桿既然能快速翻身，為什麼會常常聽到大起之後又大落的事？當你從幾十萬開槓桿賺到幾百萬後，還是繼續用同一大筆錢去開槓桿，行情一個反轉，那就是加倍虧損的事。

但這時候只要做一件事情，就可以留下大部分的財富，也就是降低策略槓桿，將資金分配到不同策略或商品。即使在 2021 年後就遇到 2022 年的空頭行情，還是可以留下大部分的資產，而不是怎麼賺來的就怎麼還回去。

那如果你卡在一個不算小資，也不到存 ETF 就財富自由的階段，不想開槓桿拼，只是想加速的階段，你可以怎麼調整作法？最好的方式，就是分配資金做不同目標取向的策略。以 200 萬本金為例：

分配 50 萬（約 25% 資金）進行槓桿型的策略，順利的話，這筆錢有機會翻倍，就算虧損了，這也是可以存錢從頭挑戰的金額。另外的 150 萬以穩健操作為主，不管是買 ETF 或存股都可以，目標是以時間累積資產成長。

（圖片來源：楚狂人 Youtube 頻道）

大部位穩健，小部位冒險，既控制風險，又能把握機會的方式來投資。不過提醒你，兩邊的目標與取向都不同，帳戶就要分開管理，即使風險部位虧損，也不能從穩健部位挪用，否則就干擾了穩健部位的累積效果。

對小資族來說，投資的效率很重要，但這只是第一步。沒有人能預測明天市場會如何，所以能把部分的資產留下來，這就是更重要的事。

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