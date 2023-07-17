0056今年已經漲了10元…AI若「泡沫破裂」也跟著崩？專家：不必緊張兮兮

18號是0056首次季配除息的時間點，將配1塊股息，算是挺大方。不過現在應該不太有人在意這件事了。

主要由於今年以來，0056光是漲幅就逼近4成，一口氣漲了10塊。火燙的表現跌破不少人眼鏡。

這個數字遠遠超過台股不說，作為一檔高股息ETF，甚至比美國納斯達克指數還會漲。

攤開成分股才驚覺，原來光是前十大，就包含了廣達、緯創、光寶科、英業達、技嘉、緯穎等一票血統純正的AI概念股。

怪不得從一台「老爺車」，直接蛻變成「跑車」。

現在大家都很好奇，為什麼0056這麼剛好能挑到這些股票？

如果我們回顧0056的編制規則，很快就能找到答案。

0056的編制規則，是在上市前150大個股中，預測未來一年現金股息殖利率最高的50檔。正是因為「看未來」的性質，使得0056得以在景氣築底復甦階段，納入營運轉折向上且配息能力增加的個股。 而這些AI概念股，恰恰好都符合了0056的選股條件，所以也就順利搭上這波AI行情。

至於現在投資人擔心的，已經不是會不會填息的問題了。而是這些直上雲端的AI概念股，往後會不會有「泡沫破裂」的風險，進而帶崩0056的表現？

我的看法，其實倒沒必要這麼緊張兮兮。

一來，你不會知道這股AI熱潮會延續多久。像我一個朋友，打從緯創第一天漲停板就高喊「泡沫來了」，如今天天在通訊軟體問：

「還能不能買？」。

所以不要預設立場，尤其0056現在持有股票從30檔變50檔，就算這些AI概念股反轉下跌，也能有效減緩衝擊。

二來，上面提到0056的選股是「預測未來一年高殖利率」。

這些AI概念股漲了1倍2倍後，能不能維持「高殖利率」絕對是一個問題。所以就算你不賣，到了年底也許0056就會自動剔除這些股票，換上低基期且高殖利率的標的。

這麼一來，等同於0056自己執行了「逢高獲利了結」，這也是買ETF的好處。

所以作為高股息ETF投資人，還是回到那句話，到底是為了「累積張數」，還是「追求%數」？

如果是前者，與其面臨賣出後不知何時回補的問題，我認為不如抱著靜觀其變，有下跌再買進，或乾脆持續定期定額。當然部分調節也是沒問題的。

如果是後者，我覺得你可能跑錯棚了，直接操作AI概念股會更有感。

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