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0056「1天漲一塊」今年已漲4成！專家曝純正AI概念股 網：不用住公園了

聯合新聞網／ 綜合報導
財經專家分析，0056成為血統純正的AI概念股。AI示意圖。路透
財經專家分析，0056成為血統純正的AI概念股。AI示意圖。路透

不少投資人偏好投資高股息股票，不只可達投資目的，同時還可領取配息。昨（13）日0056股價上漲1塊，今年漲幅已達40％。財經專家指出，細看今年的0056成分股，可說是「血統純正的AI概念股」，他笑稱「怪不得我一個長期存0056的朋友，最近講話都好大聲」。有網友開心分享「今天現賺8萬」。

財經專家股添樂在臉書粉專「股添樂 股市新觀點」貼文指出，0056在13日股價上漲1塊，他細數0056前十大成分股，包括廣達緯創光寶科、英業達、技嘉、緯穎等，可說是「血統純正的AI概念股」。

股添樂表示，「誰能想的到，一檔高股息ETF居然比美國科技指數那斯達克還要會漲？怪不得我一個長期存0056的朋友，最近講話都好大聲」。他也指出，今年0056股價漲了10塊、漲幅40%；00878漲了5塊、漲幅32%，「現在回頭看，那些為了每次配息多0.1、還是少0.2元爭得面紅耳赤的股民，你們在忙什麼呢？」

其他網友留言「忙到沒有買～我錯了」、「還好還有一張 0056」、「航海2.0」、「月月配息的那支也很厲害」、「不用睡公園了」、「漲得好誇張，有之前海運的fu，但會漲多久就不曉得」、「真的是不小心成了AI概念ETF，想到去年跌成那樣時，好在有再加碼」、「今天現賺8萬」、「可以說大約30分鐘就填息完成」、「天啊…完全失去存股賺配息的意義，只剩賺差價」。

◎部分內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處12；未經同意禁止取用轉載。

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