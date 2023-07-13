0050長期績效「一定勝過」00878？ 專家：數字不會騙人但不代表過程是如此

上班有在做報表就會知道，數值呈現有時可以騙人。

好久沒有查看K線圖了，近期00878走勢越來越高，粉絲跟孫太說00878已經填了所有權息了，因此孫太特別抓這2張圖跟粉絲們分享一下！

先說，孫太對於市值型和高股息ETF都覺得很棒，只是不同類型的商品本來就應該有不同的操作模式，放在一起比較不見得公平，而這裡只是就圖表內的內容跟粉絲們聊聊可能被拿出來使用的「盲點」，也就是有心人故意在欺騙你的方式，大家要自己眼睛睜大一點，畢竟投資是自己的事情！

下圖左上是市值型代表0050的周線K線圖，左下則是高股息ETF的代表00878周線K線圖，右表則是將2者從2022年底的高點+中間配息+2022年低點+中間配息+現在2023價位通通呈現出來！

通過數據我們可以觀察到在「下跌段」時，0050的跌幅是-33.40%(含息)，而00878的跌幅是-19.36%(含息)，因此我們可以觀察到高股息ETF比較抗跌！對，不是不會跌，但相較來說是比較「抗跌」，所以千萬別以為買了高股息ETF遇到股災或修正就不會出現帳損或賠錢喔！尤其是你認為高股息ETF可以完全不管位階隨意價位都亂買時，更是容易在回檔修正時受傷。

此外，觀察「上升段」時，我們也可以發現0050的漲幅是+36.11%(含息)，而對比00878的漲幅只有+33.92%(含息)，因此我們也可以簡易發現在上升段的漲勢中，市值型的ETF漲幅>高股息ETF！

但，下跌-33%，上漲+36%，代表總報酬是+3%嗎？數學不是這樣計算的喔，讓孫太舉個例子你就會比較清楚，一檔股票從100元跌到50元是跌了-50%，但要從50元漲回100元則要漲+100%才可以，如果只漲+50%，那股價只有在75元而已喔！

因此還原計算從2022年高點至今的報酬率可以發現，0050雖然從低檔漲勢比較猛烈，但從高點至今的報酬仍是-10.53%(含息)，而00878的總報酬則是+8.34%(含息)。

但投資就是這樣嗎？才不是呢？到底有哪個人這麼倒楣把所有資金都丟在最高點買進的？有的人是定期定額，有的人是習慣低檔區單筆買進，有的人喜歡領完息後就再買回，有的人則是喜歡不領息直接續投，有的則是喜歡領息後存錢等待下一次的時機！

數學能觀察，數字不會騙人，但不代表投資的過程和結果就一定是這個樣子，而數值的呈現也會因為有心人的「私心」造就出不同的結果，

例如：偏愛高股息的就會說自己非常「抗跌」！喜愛市值型的就會說自己漲幅>高股息！重點在於說的都沒有錯，但投資就不是數學算一算這麼簡單而已！是吧。

如果就孫太自己來說，高股息波動度明顯小於市值型，長期持有起來會比較安心！但波動度高不好嗎？以報酬的資本利得來說，這也代表市值型ETF比較容易有高額的報酬資本利得產生，但進場的位階很重要，若是在相對高檔時進場買進市值型，就算漲升時漲幅看似比較高，但也有可能整體總報酬率不高！因此進場的位階選擇就反而會比高股息要來得更精準！

所以如果是孫太觀察完表格會怎麼做？我會在平時選擇高股息ETF投資，領息儲備資金，若遇到大修正或股價超額回檔時，把籌措的資金投入市值型的ETF賺取資本利得，把賺到的資本利得再投入加碼高股息，這似乎才是「整理完整張表格」應該出現的結論建議，而不要偏廢或只說明哪個商品比較好，哪個商品差之類！

(↑上述做法只是孫太就觀察表單的結論，不代表我就一定會這麼做，警語先說著，避免粉絲誤解)

最後，有在公司製作報表的上班族一定會知道，數值、表格，怎麼優化呈現出優勢，怎麼隱藏劣勢和缺點，有心人就是用這種方式在呈現數據，因此最好的方式就是在投資前自己試算，把完整的內容呈現在自己眼前，了解不同商品的屬性和特質，選擇適合自己的投資方式和步調投資，這個方式才最適合你自己！

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