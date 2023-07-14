存0056＋00919月領4.5萬！他算出退休門檻 網打臉曝殘酷事實

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資高股息股票。圖／聯合報系資料照
網友投資高股息股票。圖／聯合報系資料照

許多人喜歡投資高股息股票，企業會將較高的獲利以現金股利的方式配發給投資人，一般而言殖利率5%以上即可歸類於高股息股票。有投資人手上持有0056、00919，他試算必須花700萬買兩檔股票，各可持有143張、100張，每月股利就能達4.5萬。但其他網友卻吐槽，隨著時間久了還會有通貨膨脹的問題，屆時4.5萬可能也不夠用。

一名網友在PTT發文表示，他目前有投資0056、00919，正在猶豫把上漲幅度大的0056與除息完畢的00919賣出，他表示，以0056年配息率7%、約35元來看，長期投資是很安心的選擇，00919則是第一年配息達10%，待分配收益高，約20元。

該網友表示，如果花500萬投資0056、買進143張股票，每年股息可達35萬，另再花費200萬投資00919、買進100張股票，每年股息也可達20萬，兩者相加等於每月股息可達4.5萬，他也說，「雖然不知道有沒有可能，但至少還有40幾年可以努力一下」。

其他網友則留言「現在這股價殖利率很難維持這麼高檔」、「你看我長的像有700W可以買股的嗎？」、「0056你確定要繼續存嗎？漲很多耶」、「等你買到五百萬，你確定那時候的29000夠用嗎？」、「物價會通膨，很難啦，你看今年外食漲多少了，而且你要考慮到如果需要本金時，股價夠高嗎？」

還有人留言「56跟878先不要賣，NVIDIA還在創新高，還有戲」、「考慮通膨吧 確定4萬夠花嗎」、「存股要財富自由？你是不是誤會什麼了」、「今年外食漲的這麼可怕，想靠股息衣食無缺很難」、「隨便通膨一下，錢就縮水的很可怕」、「10年前跟現在的4萬都差很大了欸」、「十年前台北每月消費25321，漲了27%，要多抓多少自己估」。

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