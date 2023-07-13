快訊

日本人的三國志遊戲，如何影響大眾文化與歷史觀？

國1南向322.7K永康路段3車連環撞釀1車翻覆 回堵5公里

首季房價所得比創史上次高 相當不吃不喝9.72年才能買房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賣00878賺2萬 網分兩派戰翻！遭嗆「賣太早」：之後25元股利跟著上來

聯合新聞網／ 綜合報導
網友賣掉00878持股賺兩萬元。本報資料照
網友賣掉00878持股賺兩萬元。本報資料照

網友投資「高股息ETF」00878，趁股價上漲時賣出，獲利20309元、報酬率11.26%，一次領到近兩年的股息。有網友支持的做法，但也有人認為，「長期投資就定期定額啊，高點買少、低點買多」。

一名網友PTT發文表示，他在今年五月底開始投資00878，近期因為股價上漲，他將手中持股賣出，獲利20309元、報酬率11.26%，等於一次領到近兩年的股息。

該網友表示，未來等到股價有下跌時會再考慮購入，但他也表示，「不知道這樣操作是不是正確的方式，還是說買了就不要賣會好一點？」

有網友支持他的做法並留言「到手的才是真的」、「恭喜賺爛，爽吃和牛」、「今天878爆量，幾乎大家都出了，今天應該剩小兒在買」、「安心最好，早賣只是後悔，套牢是痛苦」、「我也賣了，入袋為安」、「配1元，超過20就低於5%了，賣也合理」、「我均價16.43也準備賣了」、「有賺就好」。

但也有人持反面意見，留言「做價差還不如買正2」、「才賺兩萬，賣屁，以後25塊，股利也會跟著上來」、「這種要大跌也沒什機會」、「賣太早」、「長期就定期定額啊，高點買少、低點買多」、「878低成本籌碼賣飛，以後怎麼撿到高殖利率的價位」、「至少要等緯創減到5%左右再賣吧」、「這種你就當定存放別管價格，不然你永遠在抓龜走鱉」、「笑死，存股仔變價差仔」。

PTT ETF 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

馬斯克為何突然關心台灣網路？ 專家揭原因：怪不得他總悲觀看兩岸關係

中國通縮引關注 鄉民曝「當地可怕現狀」：只想領錢卻被打

00878突破2字頭…還要繼續「存」嗎？ 她分析：要把時間成本考慮進去

康舒（6282）股票抽籤！ 專家：預計報酬近30％…難得張數多人人有機會

相關新聞

00878搭AI火箭飆至20元…價差已抵過好幾年股息該賣？ 專家：會大漲非偶然

當你賣出00878或減碼時，「什麼時候買回來」又是一個需要耗費心力的問題。

賣00878賺2萬 網分兩派戰翻！遭嗆「賣太早」：之後25元股利跟著上來

網友投資「高股息ETF」00878，趁股價上漲時賣出，獲利20309元、報酬率11.26%，一次領到近兩年的股息。有網友支持的做法，但也有人認為，「長期投資就定期定額啊，高點買少、低點買多」。

創台股ETF最快紀錄 00878成立三年規模增至2000億元

國泰永續高股息ETF（00878） 三歲了！00878為國內首檔結合高股息、ESG概念的台股ETF，2020年7月掛牌時...

一次包下台韓IT科技龍頭 這檔ETF一網打盡

台灣與韓國資通訊龍頭公司長期位於國際IT產業領導地位，據國際機構TrendForce統計2023年第1季全球晶圓代工營收...

第一次見00878上20元…一直配息股價會漸漸消失？ 專家解答：庸人自擾

高股息一直配息所以股價就會漸漸消失？

00878突破2字頭…還要繼續「存」嗎？ 她分析：要把時間成本考慮進去

Hi 我是安娜媽咪，之前的文章討論過滿多存股的觀念，但今天7/12開盤沒多久00878突破2字頭了，我想，這時候很多存股族難免會開始動搖，我要繼續買嗎？還是先暫停投入、觀望看看之類的？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦