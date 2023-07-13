賣00878賺2萬 網分兩派戰翻！遭嗆「賣太早」：之後25元股利跟著上來

網友投資「高股息ETF」00878，趁股價上漲時賣出，獲利20309元、報酬率11.26%，一次領到近兩年的股息。有網友支持的做法，但也有人認為，「長期投資就定期定額啊，高點買少、低點買多」。

一名網友在PTT發文表示，他在今年五月底開始投資00878，近期因為股價上漲，他將手中持股賣出，獲利20309元、報酬率11.26%，等於一次領到近兩年的股息。

該網友表示，未來等到股價有下跌時會再考慮購入，但他也表示，「不知道這樣操作是不是正確的方式，還是說買了就不要賣會好一點？」

有網友支持他的做法並留言「到手的才是真的」、「恭喜賺爛，爽吃和牛」、「今天878爆量，幾乎大家都出了，今天應該剩小兒在買」、「安心最好，早賣只是後悔，套牢是痛苦」、「我也賣了，入袋為安」、「配1元，超過20就低於5%了，賣也合理」、「我均價16.43也準備賣了」、「有賺就好」。

但也有人持反面意見，留言「做價差還不如買正2」、「才賺兩萬，賣屁，以後25塊，股利也會跟著上來」、「這種要大跌也沒什機會」、「賣太早」、「長期就定期定額啊，高點買少、低點買多」、「878低成本籌碼賣飛，以後怎麼撿到高殖利率的價位」、「至少要等緯創減到5%左右再賣吧」、「這種你就當定存放別管價格，不然你永遠在抓龜走鱉」、「笑死，存股仔變價差仔」。