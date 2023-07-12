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第一次見00878上20元…一直配息股價會漸漸消失？ 專家解答：庸人自擾
很多人會擔心 高股息一直配息所以股價就會漸漸消失
其實這是庸人自擾喔！只要成分股的價值存在，高股息ETF的淨值就會有一定的水準，不可能因為不斷配息造成淨值逐漸消失，然後漸漸不見的！
此外，孫太再次強調，要投資「配股配息」多的存股商品，最好觀察的不是一般K線圖，因為一般K線圖無法反映出存股標的的真實走勢和你買進後的降成本狀態，記得要觀察「還原權值K線圖」，還原權值K線圖才能還原你存股標的的真實K線走勢喔！
有機會去看看每檔存股標的的「還原權值K線圖」，孫太相信你會看到不一樣的走勢以及對於存股會有不同的體悟！
認真學投資，用心去存股，你存的高股息和市值型都不會去睡公園的！
孫太檢視了一下從2015年來的存股經歷（過程詳連結），覺得自己能在9年前開始進行存股投資真是太好了！
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