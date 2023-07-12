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第一次見00878上20元…一直配息股價會漸漸消失？ 專家解答：庸人自擾

聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

很多人會擔心 高股息一直配息所以股價就會漸漸消失

其實這是庸人自擾喔！只要成分股的價值存在，高股息ETF的淨值就會有一定的水準，不可能因為不斷配息造成淨值逐漸消失，然後漸漸不見的

此外，孫太再次強調，要投資「配股配息」多的存股商品，最好觀察的不是一般K線圖，因為一般K線圖無法反映出存股標的的真實走勢和你買進後的降成本狀態，記得要觀察「還原權值K線圖」，還原權值K線圖才能還原你存股標的的真實K線走勢喔！

有機會去看看每檔存股標的的「還原權值K線圖」，孫太相信你會看到不一樣的走勢以及對於存股會有不同的體悟！

認真學投資，用心去存股，你存的高股息和市值型都不會去睡公園的

孫太檢視了一下從2015年來的存股經歷（過程詳連結），覺得自己能在9年前開始進行存股投資真是太好了！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF

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Hi 我是安娜媽咪，之前的文章討論過滿多存股的觀念，但今天7/12開盤沒多久00878突破2字頭了，我想，這時候很多存股族難免會開始動搖，我要繼續買嗎？還是先暫停投入、觀望看看之類的？

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自台灣第一檔ETF台灣卓越五十基金（0050）掛牌以來，已經邁入第20個年頭，截至5月底止，國內ETF掛牌檔數237檔，不僅呈現百花齊放的榮景，並且，總管理資產規模達到2.92兆元，這個數字，也超越所有境內「非ETF」基金的2.68兆元。

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選擇ETF就是選擇選股邏輯，然後就在適當的時機進場持有，接著就是等待領息，持續複利即可。

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