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00878盤中突破20元！ 專家：股價雖創新高但還是能安心抱

聯合新聞網／ 孫太
台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

當初孫太存個股時，市值超過2,000萬開始擔心持股過度集中，於是為了降低單一比重+穩定的現金流，將個股轉換至ETF，沒想到孫太目前核心ETF-00878單一持股市值也突破新高囉！

因為00878是ETF，所以雖然市值創新高，但也因為分散至30檔成分股身上，因此還是抱得很安心唷

選擇ETF就是選擇選股邏輯，然後就在適當的時機進場持有，接著就是等待領息，持續複利即可。

想想當初煩惱成分股的開發金和緯創...是不是走勢都跟當初自己所想的不一樣，所以投資ETF就是省卻了很多自我煩惱的時間，煩惱的應該是投資的本金到底要怎麼籌措出來比較重要。

00878股價創新高，突破20元，恭喜所有持有00878的粉絲和投資人。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

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