0050、0056、006208、00692皆這天除息！ 他：這檔需年配4元才有可能殖利率12％
七月的熱門ETF除息大秀還真不少！而且都集中在7/18這一天啊。
0050，元大臺灣五十，配發1.8元
0056，元大高股息，配發1元
006208，富邦臺灣五十，配發1.349元
00692，富邦公司治理，配發0.732元
上述四檔除了0056最近改為季配息之外，其餘的都維持半年配的頻率。
也因為0056改為季配息，所以有人認為0056的年配息率會衝上將近12％，算法為1元股息/33元股價=3%殖利率，3％殖利率再*4次=12％殖利率！
這種算法的前提是每季配息都要上看1元，換言之每年配息則是高達4元啊！根據過去的經驗，0056還未有這樣的配息紀錄，一檔高股息ETF的殖利率這麼高，我也會抱持懷疑的態度就是了！
現在資料與數據充斥我們的生活，當我們接收到資訊的當下，也是要稍微想一下資訊的正確性或可行性，或許別人不是故意要誤導，但我們也必須保有自我思考，才能做出適合自己的決定！
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