00878和0056還持有緯創…所以勝過00713？ 他：要看未來在什麼點位賣出

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，近期緯創（3231）是很飆，也是AI概念股，一路從7、80元，漲到現在的100元以上，應該都沒有人可以想過能漲成這樣；就連元大台灣高息低波（00713）也是中途將它賣掉。

所以是否目前成分股還持有緯創的元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）是勝過00713的？其實要看之後兩檔ETF在什麼點位賣出緯創，倘若跌破成本價才賣出，那中間的漂亮績效也不過是紙上富貴而已。

以下為影音內容：

觀察00878、0056還有00713的走勢圖。

可以發現，00878和00713的高點都落在7月4號，只有00713沒有過6月15跟16號的高點，知道原因嗎？

因為7月4號那天，緯創是漲停板的；三檔ETF成分股裡面只有00713目前沒有緯創，所以這也造成它在7月4號那天，股價並沒有過6月15號的高點。

0056和00713是最有持有緯創的，後來緯創漲了上來，00878決定中途進場，而這時候00713卻選擇出脫持股，但是跟00713同時進場的0056則選擇繼續持有沒有出場。

3檔ETF前7大成分股，這一波的高股息身上都持有蠻多AI概念股，所以高股息近期的漲勢沒有輸給元大台灣50（0050），像緯創、光寶科、英業達、仁寶、技嘉、這些都是AI概念股。

其實00713比起其他兩檔ETF，已經算是獲利了結蠻多AI概念股了，現在手中剩餘的AI概念股比例有在下滑的趨勢。

00713這樣的操作，在學術上有個專有名詞較「安全邊際」，有時候股票不見得要從最低點報到最高點，沒有必要每一段都賺到，只要賺到最好賺的那段即可，因為縱使股票繼續漲，但最後一段的風險也是很大的，沒有必要去承受這種風險。

漲多的強勢股，當然可以選擇先獲利了結，也能袖手旁觀，但最好不要去放空它。

就目前看下來，0056和00878繼續持有緯創是正確的選擇，但最後還是要觀察0056和00878在什麼點位賣出緯創，如果緯創不幸下跌，跌破成本價之後才出場，那中途的績效再漂亮也只是紙上富貴，到頭來還是白忙一場，所以不到最後一刻都無法分出勝負。

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