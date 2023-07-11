00929僅一個月規模就破百億！ 專家：「3理由」這檔月配息ETF必受歡迎
復華科技優息(00929)掛牌1個月，規模就破100億，毫無意外是今年規模成長最快的ETF新兵。
其實我在上市前就知道這檔ETF必定大受歡迎，主要基於3個理由：
1.首檔月配息
台灣從年配到季配、再從季配到月配，這檔ETF開創了台股月配息ETF的先例，這是一個難得的創新。
就算不提針對股息課徵2代健保的優勢，光是「1張每月領90塊、10張每月領900塊」的說法，可說是完全觸及到小資投資人心裡最軟的一塊。
2.過濾景氣循環股
每一檔ETF都有定期調整成分股的機制，但是這幾年大家都明白了，每一次調整最大的風險就是挑到景氣循環股。
尤其底部不買、漲時不買，偏偏最高點才要買，還不能不買。因為編制規則一開始就設定好了。
但是這檔ETF顯然有針對這項痛點進行調整，例如加上了降低波動性、剔除股息變動過高、以及透過本益比濾網等條件，減少接刀當冤大頭的機會。
例如最近一次調整成分股，緯創、廣達、技嘉等今年以來暴漲的個股都被剃除了。回過頭來納進旺宏、華通、景碩等估值偏低的股票。
3.科技股投資風氣逐漸獲認同
這幾年全球股市的上漲，背後最主要的推力就是一批帶動技術革命的科技股。
台灣也不例外，台股從12000上攻到18000的要角，正是以台積電為首的一票科技股所貢獻。
尤其在台股，電子股的影響力長期超過6成以上，這也使得越來越多投資人願意接受科技主題的ETF。
不過要留意的是，這檔訴求高股息的ETF，是「完全鎖定科技產業」。
科技產業是瞬息萬變的，相較於傳產與金融，它的波動通常也會比較大。所以這檔ETF雖然納入了降低波動的過濾條件，不過可預料大部分時間振幅還是會高過傳統高股息ETF。
針對這項特質，策略上可以鎖定買跌不買漲，因為這麼一來賺到股息與價差的機會高一些。並且把加碼的空間拉大，例如每下跌5%買一次。以15塊的價格來算，差不多就是每隔0.75元進場一次。
這檔ETF另一個特別的地方是，上個月剛掛牌，下週就要配息了。
預計每單位配0.11元，一張就配110元，預估年化殖利率有超過8.5%，下週二(7/18)以前買進都能參與。
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