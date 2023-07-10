0056、00713、00878翻紅很多該獲利了結？ 他「3情況2建議」：別股價上漲就忘記

三檔廣受投資人青睞的高息型ETF，0056、00713、00878，因為成分股選進了AI概念股（緯創、廣達、英業達、光寶科...等），股價隨之水漲船高，今年上半年報酬率再度贏過大盤與市值型ETF。

買進高息型ETF，本意只是想單純領息，如今股價大漲，價差已經大於4~5年的股利總和，很多投資人紛紛有了獲利了結的念頭。究竟該不該賣出實現獲利，困擾著很多人。

如果想成為股市贏家，對於投資一定要有自己的想法與定見。別人的投資方式可以做為參考，但最後必須形成自己的一套策略，如果一直人云亦云，別人喊買就跟買、喊賣就跟賣，對於投長期投資一定弊大於利。

版主持有的標的當中，有幾檔帳面報酬率很亮眼，但從沒有動過賣出實現獲利的想法。老粉們都知道只有3種情況，版主才會選擇賣股：

1. 現實生活急需用錢。 2. 標的基本面結構性崩壞（ETF沒這個問題）。 3. 調整資產組合。

目前以上3種情況都沒發生，因此版主不會賣股，『實現帳面獲利』目前並不是版主的賣股條件。

投資0056、00713、00878...等高息型ETF，最重要的原因想必是為了累積股數領息，版主認為就應該緊緊抓住投資初衷，即『累積股數領息』。賣出持股還需煩惱資金該往哪裡去，如果資金沒有更好的去處，一動倒不如一靜。安穩增加股數頂多就是少賺，不至於虧損；胡亂轉換標的，除了必須承擔摩擦成本（手續費、證交稅...等），潛在獲利也不見得能贏過紀律增加高息型ETF股數。

如果真的想實現獲利，版主有兩個建議：

1.資金有更好的去處，潛在獲利勝過紀律增加股數。 2.價差如果高於10年股利總和，可以考慮先出一趟。

如果有出現以上兩種情況，可以考慮賣出持有的高息型ETF。關於第二點，為什麼是10年股利總和，而不是4年、5年股利總和？理由很簡單，因為4年、5年股利總和的標準不高，幾波多頭走勢就達到標準了（今年就達標了）。價差高於10年股利總和的標準就不易達成，訂定一個賣股高標，也能防止頻繁轉換持股，最後走回做價差的老路。

高息型ETF的重點應該是在於增加股數領息，如果是要做價差，市值型、期貨型、特定產業型ETF的獲利空間必然大於高息型。拿高息型ETF做價差，似乎擺錯重點了！

先賣出，待下跌之後買回？！除非進出量很大，否則獲利有限。高檔賣出5張、10張，下跌接回，也許獲利2萬、3萬，版主認為這樣的獲利數字誘因不大，不如安穩領息。再者，現在賣出，真的有把握低檔買回來？！紙上談兵，人人都能說的一口好股票，真的實際操作又是另一回事。

以上是版主的個人看法，版主做為存股投資人，以累積股數為主，非必要不會賣出持股。如果想成為股市贏家，一定要有自己的一套投資計畫、買賣策略，不畏股市漲跌、嚴格遵守。版主的投資方法與策略未必適合每一個人，版友們一定要制定專屬於自己的投資計畫。

試著問問自己，當初投資0056、00713、00878...等高息型ETF的目的是什麼？！怎麼股價一上漲就全忘記了！

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。