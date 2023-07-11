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用0056每月加薪一萬需多少成本？ 他：用00692本金需較高但報酬也更多

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，元大高股息（0056）第一次季配息現金股利1元，可以進場嗎？多花28萬打造每月加薪一萬現金流，竟然可以多創造出24％總報酬收益，總資產額外增加58萬，敢相信嗎？

以下為影音內容：

2023年7月元大投信公告，季配息版0056，第一次現金股利金額1元，利用7月3號當天收盤價計算，單季殖利率3.01％，年化殖利率12.04％。

同一時間，三檔大盤型ETF即將除息：

0050現金股利1.8元，換算年化殖利率2.75％

006208現金股利1.349元，換算年化殖利率3.57％

00692現金股利0.732元，換算年化殖利率4.46％

除息日期2023年7月18日，最後買進日期2023年7月17日。

季配息+收益平準金 10月份0056現金股利配多少？

0056收益分配方式大改變：年配息改季配息

年配息版0056：2023年10月，所有現金股利一次配發

季配息版0056：2023年7、10月，所有現金股利分兩次配發

假設:7、10月，兩次現金股利金額相同：

0056元大高股息，總年度現金股利金額2.00元

0056元大高股息，年化殖利率6.02%

想要每月加薪一萬元，需持有60張0056，總成本199萬4400元。

00692富邦公司治理與0056相比更勝一籌？

整理7月份除息ETF除息的時候發現，00692明明屬於大盤型ETF，但若每月要加薪一萬元所需的成本竟然只比0056高出28萬元。

詳細比較最近三年，四檔ETF含息報酬率可以發現，00692整體績效63.38％，除了比高股息0056高出24.04％，還勝過0050、006208兩檔最傳統型的ETF。

假設過去三年，打造每月幫自己加薪1萬現金流，選擇00692的投資人，需要比選擇0056者總成本多付出28萬新台幣，但是最近三年績效，00692比0056高出24.04％，利用投入總成本換算，可以增加58萬元的總報酬收益。

一起來認識00692

00692屬於大盤型ETF，最大產業分布半導體，最大成分內容台積電，加入金融保險業、電子產業鏈，近三年整體績效，勝過0050、0056、006208。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00692富邦公司治理 0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF

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