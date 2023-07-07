00713成分股大換血還能穩住「黑馬」封號？ 他：這點比較需要擔心

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，最強大黑馬，元大台灣高息低波（00713）6月份全面大換股，50檔成分股當中就更換了21檔，換股率高達42％，簡直是大風吹，績效會受到影響嗎？還是會步入富邦特選高股息30（00900）表現不佳的後塵呢？

以下為影音內容：

00713今年漲勢驚人，改為季配息後，規模人數大為增加，成為了不可忽略的黑馬，也成為了投資人的新寵兒，而00713一年共調整2次成分股，分別在6月和12月，上半年審核後宣布全面大換血，共有21檔成分股被換掉。

00713目前是台灣高股息ETF第三大，老大是元大高股息（0056），老二是國泰永續高股息（00878）。

00713主要追蹤的是臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數，第一次指數定期審核結果公布，50檔成分股中新增以及刪除各21檔，就在6月16日收盤後生效，這是大動作總共被換掉了42％，將近一半，其中第一大持股緯創，以及一大票AI趨勢股全部剔除。

全新的50檔成分股中，21檔新血目前的持股權重有44％，納入了穩健的食品龍頭股和電信股等，整體投資組合轉為防守型。

產業分布上可以發現，電腦及周邊設備業比例降低了，原本的金融保險業是2％，提升到了8.6％，值得注意的是原本沒有的食品業，這是被納進來了佔了快1成。

00713這次為何會大風吹 都換掉快一半了

將被00713換掉的21檔找回來檢視一下，到底為何被換掉，從中可以發現，此次成分股調整，集中漲幅較大的AI伺服器概念股，將其獲利了結出場。

如緯創上半年就漲超過200％，英業達、微星和宏基漲幅也不遑多讓，同時也剔除掉弱勢股，轉入低基期但具潛力的成分股。

這波審核也同時剔除掉了弱勢股，也就是獲利不好的個股，比如今年沒發配息的開發金，虧損連連的新光金，被防疫險拖累的新光金，全部消失。

簡單的來說，回到選股邏輯，存股變飆股，代表從低波變成了高波，而獲利不佳相對帶來的股利也會縮水，甚至是不發，直接被換掉也是情有可原，這些個股哪天恢復正常了可能又強勢回歸。

這次大換血會影響00713的績效嗎 會步入00900表現不佳的後塵嗎

2017年9月上市到現在快4年，比00878還要久，績效也打敗0050。

2021年是明確的多頭年，0050的績效漲一波，但00713的績效卻漲更多。

最不可思議的是2022年空頭年，可以發現0050跌幅哀鴻遍野，但00713卻相當抗跌，想者差距足足有14％。

00713沒有特別選擇產業，是依照股利率、營運穩定度和波動度，等指標進行篩選，成立4年、多空都經歷過、也換股多次，既然選股邏輯沒變、績效展現有目共睹，若非短進短出、那持有人還在擔心什麼？

可能需要擔心的是内扣費用，00713原本費用就不低，此次21進21出大換血，預估會有許多交易手續費產生。

00713適合新手嗎？能長期持有？

00713績效穩定、還贏大盤，新手的確可考慮入手，具備高股息+低波動特性，流動性與規模又佳。

00713一年的受人數增長448％，從2022年7月的2.9萬人成長至2023年6月的15.8萬人；00878一年受益人數增長83％，00713增長率是00878的5倍。

00713季配息、有收益平準金機制，適合喜歡有高息現金流的投資人，想避二代健保補充保費的人，張數累積可以比較多。

00713不會因為以高股息為訴求，資本利得的表現就會受限，無論在多頭或是空頭中，績效皆打贏大盤。 既然高股息+低波動之選股邏輯沒變，答應給的配息每次都有發、殖利率又超過5％，對於已經持有的人來說，目前還找不到轉換標的之理由，即便轉換的内扣費用會稍高，但應不會步上00900後塵。

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