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0056年化配息率12％？ 專家一看「差點吐珍奶」：竟也是台灣最純的AI概念ETF

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

「0056首次季配息年化配息率飆到12%」

我承認，這個標題吸引到我了。

這也說明現在台灣高股息ETF實在競爭，配息率沒有上10%都不好意思大聲。

不過當我認真看了這12%由來的算法，差點沒把一口珍珠奶茶噴在螢幕上

原來是1季配1塊，4季把它乘以4，所以配息率12%。照這個算法，我一天賺1%，一年就賺365%，晚上可以預約看豪宅了！

其實0056這幾年配息數字，差不多就是在1.8~2.1之間徘徊。本來一次領2塊，現在拆成季配合理估算每季就是0.5塊

今年大半年都沒配息，首次改成季配配1塊也算合理。

比較令我驚豔的是，這檔ETF今年以來表現居然狠甩大盤近10%

我的直覺，這真的不是我們熟悉的「高股息ETF」。

看了成分股，馬上就找到答案了。

原來光是前十大成分股當中，就有廣達緯創、光寶科、英業達技嘉緯穎等一票「血統純正」的AI概念股，通通都是Nvidia相關供應鏈的重要成員

老實說，恐怕連科技型ETF也沒辦法這麼剛好兜出一個「Nvidia大禮包」，想不到這事兒居然在高股息ETF上發生了，就是今年的0056。

0056能選到這麼多大漲電子股，其實也跟選股邏輯有關，它預測未來一年殖利率表現，因此在產業景氣復甦或上升階段，通常會表現較佳，這次也是在去年底換股時，大幅加碼跌深高殖利率電子股，造就高息基礎與上漲潛力。

我認為「今年的」0056，比起高股息ETF，其實更像是一檔的血統純正的AI概念ETF。

這就說明為什麼Nvidia老闆訪台後，這檔高股息ETF可以在短短2個月時間裡大漲20%。而這個幅度比科技ETF還要高。

尤其當前AI概念股正處在風頭上，資金浪潮會延續到什麼時候沒人知道。

所以今年的0056，除了本身就有的存股性質外，它其實也非常適合作為追蹤AI概念的商品

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 AI NVIDIA ETF 廣達 緯創 英業達 技嘉 緯穎

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