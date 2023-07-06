00713股息高達74％為收益平準金！ 專家形容「朝三暮四」：報酬率無法騙人

媒體報導：網友分享元大台灣高息低波（00713）的收益分配中，平準金佔比高達74%，PTT鄉民傻眼直呼「左手換右手，就是龐氏騙局」。一名網友在PTT貼出00713收益分配明細，他持有單位數7,000，應分配金額4,760元，各類佔比包括財產交易所得2.941%、股利所得21.911%、資本公積0.882%、平準金74.264%。

其他網友則留言「左手換右手，平準金就是龐氏騙局」、「我就看誰當最後一隻老鼠，沒平準金怎麼發股息」、「左手右手一個慢動作」、「75%配息來自本金，到底哪裡存在買的意義？(2023-06-30 07:40 聯合新聞網／綜合報導)

平準金就是投資人自己的錢，所以不用繳稅喔(國稅局認定是你的錢)！為甚麼要用平準金，假設有一當ETF規模100億，可以發放6億元的股利，算起來的殖利率就是6/100=6%；但如果投信公告股利後，投資人被6%殖利率吸引，紛紛買進導致除息前規模變成120億元，這時候的殖利率只剩下6/120=5%。

從6%降到5%，這時候應該會被投資人罵死吧，因為有人被6%騙上船。所以投信公司為了避免被罵，也為了維持投資人的6%收入，就會從120億的規模裡面拿出1.2億元，加上原有的6億元股利湊成7.2億元，就可以發出7.2/120=6%的股利。其實這1.2億元就是投資人的錢，用來當作股利發放(平準金)，目的是維持股利的穩定性，保障投資人的權益！但是這1.2億元就是你的錢啊，拿來配息給你算是保障你的權益嗎？你給我100元，我再發給你6元，你開心嗎？

其實投信還有另一種作法，雖然可以發出6億元的股利，並公告6%的殖利率，但是也可以『有良心一點』，公告發放5億(5%)即可，就算除息前規模膨脹到120億，因為有6億元可以發放，所以可以維持5%的殖利率啊！這樣就不用拿投資人的錢(平準金)來配給投資人，算是有良心的作法！

但是有良心的話，只能公告5%的殖利率，因為不迷人也就無法吸引投資人買進。但是如果公告6%比較迷人的殖利率，會吸引投資人買進，ETF的規模增加(投信可以收到更多的經理費)，而且一旦規模變大導致股利不夠分配，再用投資人的錢(平準金)來發股利就好，投信賺到面子(6%高股利)又賺到裡子(經理費)，何樂而不為呢？所以你會看到一堆ETF，以前沒有平準金機制的，拼命改成有平準金了！像是00713、00850、0056。再提醒一下，平準金就是你的錢，配再多都是你的錢，開心嗎？

為甚麼00713要配發高達74%的平準金，這要從2022年更改為季配息講起，00713過去是年配息，平均一年配不到2元。從2022年起改成季配息(3、6、9、12月)。先來說一下ETF的配息機制，00713是持有50檔成分股，台灣的除權息旺季是6~8月，過去都是等成分股都配完股利之後，00713在11月時才配息(年配)。

但是在2022年改成季配息，理論上當年領到的成分股股利，要分成4筆在往後4季配出來(2022年9、12月，2023年3、6月)，但是將股利分成4筆之後，每次金額就不迷人了，怎麼吸引人？所以乾脆在2022年度發放(其實同一年度發完股利，也算是合理)，也就是分成2筆(9、12月)，這樣看起來就很迷人了。所以2022年的9、12月都可以發出1.45元的股利，年化殖利率超過7%，保證吸引投資人的眼球。

但是問題來啦，你把2022年領到的股利都在2022年發得差不多了，2023年3月、6月的股利那裡來呢？2023年還沒有開始除息啊(或是很少)，所以你看到2023年的2次配息都縮水到0.68元了吧，還要拿你的錢配給你(平準金)，看懂了嗎？數字不會騙人。但是看懂了也沒有用，因為你已經進來了！看看下面的成語：

戰國時代哲學家莊子曾經用了一個寓言來說明人常會自以為是而不知。這個寓言是這樣的：話說有一個養猴人跟他所養的猴子說：「我決定每天早上餵你們吃三升橡實，下午餵四升橡實。」想不到猴子們都很不高興，嫌早上吃的太少了。於是，養猴人就說：「那這樣好了，我們就改成早上吃四升，下午吃三升。」猴子們聽了都很高興，以為這樣一來，早上變多了。這只是數字遊戲罷了！

平準金我是中性看待，優點是當ETF的規模成長很快速時，可以發揮出穩定股利的效果；但是平準金就是投資人的錢，投信你們不能濫用啊，不能故意把股利裝成很大一包，結果裡面74%是投資人的錢，再來說是高股息，搞啥啊？

從上面的說明可以看出，股利跟殖利率的多寡，其實存在很大的數字操作空間，不要再相信高股息了(有74%是你的錢)！還不如回去看報酬率，因為報酬率無法騙人。從00713上市至今報酬率居然打敗0050，更是大勝0056喔！看樣子是未被發掘的珍珠嗎？00713納入產業互補性與低波動，與多因子選股(高股利、營運穩定、高ROE)，在空頭時更能夠「耐震」。例如在2021年大漲、2022年大跌，00713的表現相對較為優秀。

然而過去報酬率永遠僅供參考，2023年6月一口氣調整21檔成分股(總共50檔)，調整了42%成分股，過往優秀表現能夠維持嗎？如果在12月又調整42%，那不是面目全非了嗎？要怎麼評估啊？

一般ETF為避免成分股大換血(增加交易成本)，都設有緩衝，像是0056、00878，換股頂多是5進5出，目的是維持成分股的穩定性。00713看樣子沒有設緩衝，可以一口氣換掉42%成分股，誰曉得它下次又會換幾檔成分股，怎樣評估是充滿問號！

這時候又要回到指數的精神了，因為換股是依照指數，從00713過去穩定的績效與報酬來看，我傾向信賴指數的優秀性。其實指數在調整成分股時都會產生不確定性，像0056就在2021年納入景氣循環股，導致報酬率往下沉淪。投資人最好的策略還是分散，不要再只是集中在0050跟0056，00713的績效也是很不錯的。

0056即將在7月改成季配息，會不會跟00713一樣，今年兩次(7、11月)配很多，然後明年1、4月就縮水了呢？然後0056一樣納入了平準金，會再用平準金來發股利嗎？我是希望不要啦，也會持續跟大家分享。關鍵字：良心

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