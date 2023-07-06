00722B本月除息！他看上1優勢想投資 PTT曝有利時間

投資級債券是指達到某一特定債券評級水平的公司債或市政債券，該類債券一般被認為信用級別較高，存在很小的違約風險。 有網友近期打算買入投資等級債，考慮到殖利率較高、本月除息，因此打算購買00722B。其他人直言「懂買」，加上降息後可能還有資本利得機會。

一名網友在PTT發文詢問「現在買投資等級債是不是還不錯？」他表示，平時的投資比較保守，不喜歡玩當沖跟短線投資，之前有朋友建議他可以買投資等級債券。

該網友表示，債券波動比股票小一點，加上升息造成債券價格大跌，而且現在普遍殖利率都偏高。他指出，買債券主要以違約率、發債機構、殖利率為挑選重點，他目前看上電信債和金融債，幾檔標的的殖利率都不錯。

該網友舉例，群益投資級電信債 00722B近四季殖利率加起來5.25%、凱基金融債20+ 00778B近四季殖利率加起來是4.38%。他目前只打算買入一檔標的，因為最近金融業的雜音較多，他更看好電信業的穩定度，不會受到景氣影響，因此打算購買電信債，另因考慮到殖利率較高、本月除息，因此規劃購買00722B。

其他網友留言「確實買電信股不如買電信債，配息的穩定度和殖利率更高」、「保守的投資人複委託買BNDW」、「這個月要除息還不趕快買」、「預期高利率要磨很久，我也想把公債部位換到收益較高的投等債去了」、「短期美債也有5%以上」。

還有人留言「電信業基本上就民生剛需，算是比較穩」、「產業債在股市跌的時候跟跌的風險會大很多」、「美股殖利率4%以上就算高了吧，可以買」、「00751B呀，還可以避開單一產業的風險」、「這種債券在市況不好的時候跟跌幅度不會比股票小，到時候股票到低點要加碼你錢也被卡住」、「如果有一定量當然是分散持有是最好的」。