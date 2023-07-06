快訊

12生肖「下半年財運」分析！屬牛穩紮穩打、這生肖「當心意外破財」

台股跌破月線重挫294點收16,762點 台積電跌17元收565元

升學率是優勢！園區實中搶資優生 社區高中恐成死水？

00722B本月除息！他看上1優勢想投資 PTT曝有利時間

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資電信債。(路透)
網友想投資電信債。(路透)

投資級債券是指達到某一特定債券評級水平的公司債或市政債券，該類債券一般被認為信用級別較高，存在很小的違約風險。 有網友近期打算買入投資等級債，考慮到殖利率較高、本月除息，因此打算購買00722B。其他人直言「懂買」，加上降息後可能還有資本利得機會。

一名網友PTT發文詢問「現在買投資等級債是不是還不錯？」他表示，平時的投資比較保守，不喜歡玩當沖跟短線投資，之前有朋友建議他可以買投資等級債券。

該網友表示，債券波動比股票小一點，加上升息造成債券價格大跌，而且現在普遍殖利率都偏高。他指出，買債券主要以違約率、發債機構、殖利率為挑選重點，他目前看上電信債和金融債，幾檔標的的殖利率都不錯。

該網友舉例，群益投資級電信債 00722B近四季殖利率加起來5.25%、凱基金融債20+ 00778B近四季殖利率加起來是4.38%。他目前只打算買入一檔標的，因為最近金融業的雜音較多，他更看好電信業的穩定度，不會受到景氣影響，因此打算購買電信債，另因考慮到殖利率較高、本月除息，因此規劃購買00722B。

其他網友留言「確實買電信股不如買電信債，配息的穩定度和殖利率更高」、「保守的投資人複委託買BNDW」、「這個月要除息還不趕快買」、「預期高利率要磨很久，我也想把公債部位換到收益較高的投等債去了」、「短期美債也有5%以上」。

還有人留言「電信業基本上就民生剛需，算是比較穩」、「產業債在股市跌的時候跟跌的風險會大很多」、「美股殖利率4%以上就算高了吧，可以買」、「00751B呀，還可以避開單一產業的風險」、「這種債券在市況不好的時候跟跌幅度不會比股票小，到時候股票到低點要加碼你錢也被卡住」、「如果有一定量當然是分散持有是最好的」。

美股 PTT 債券 債券ETF

延伸閱讀

鴻海（2317）配息5.3元創歷年新高…還能買嗎？ 專家：下半年擁「4大強勢」

00878、00713一直漲該「等便宜」再買進嗎？ 專家提五點：存股族必備心態

領股利了！富邦金宣布7月20日為除息日、8月18日發放

0056年化配息率12％？ 專家一看「差點吐珍奶」：竟也是台灣最純的AI概念ETF

相關新聞

00722B本月除息！他看上1優勢想投資 PTT曝有利時間

投資級債券是指達到某一特定債券評級水平的公司債或市政債券，該類債券一般被認為信用級別較高，存在很小的違約風險。 有網友近期打算買入投資等級債，考慮到殖利率較高、本月除息，因此打算購買00722B。其他人直言「懂買」，加上降息後可能還有資本利得機會。

0056年化配息率12％？ 專家一看「差點吐珍奶」：竟也是台灣最純的AI概念ETF

原來是1季配1塊，4季把它乘以4，所以配息率12%。照這個算法，我一天賺1%，一年就賺365%，晚上可以預約看豪宅了！

高息台股ETF 四檔犀利

台股台股指數今年以來在生成式AI趨勢之下漲逾20％，統計台股11檔高股息ETF績效，有七檔今年來漲幅打敗大盤，其中四檔在...

國泰臺韓科技ETF一次擁有亞洲科技夢幻隊 年化殖利率上看7.9％

全球半導體、AI產業火熱飆漲，相關個股股價屢創新高，想當投資人口袋不夠深嗎？不妨考慮入手價相對低，還可分散個股風險的ET...

存股族準備領息！7月共18檔ETF除息 15檔同步選在這日除息

存股族準備領息，7月合計有18檔ETF除息，其中首度季配息的元大高股息（0056）、半年配的元大台灣50（0050）、甫...

0056除息公告後首日買氣旺 2314億規模創去年十月除息以來新高

0056將於7月中旬進行首次季配息，已提前引爆交易熱潮，根據元大投信在除息第一階段公告後的7月4日首日成交量7.8萬張，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦