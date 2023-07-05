00878有過漲疑慮…搭0056和00713組月配非最佳？ 專家：換成00850長線績效會更好

【文・師慧君】

元大高股息ETF（0056）在今（2023）年5月底宣布將由年配息改為季配息，往後每年1、4、7、10月受益人都能領息，同時還納入「收益平準金機制」，形同向國泰永續高股息ETF（00878）正式宣戰，也讓股民們全都嗨翻了！

股民對於季配息的熱愛是擋不往的趨勢， 00878是採季配息且最早納入收益平準金機制的高股息ETF，因此受到廣大領息族的青睞，受益人數在今年4月突破百萬，超車0056成為台股人氣王。

接著人氣較落後的元大台灣高息低波（00713）也決定於去年9月起由年配改為季配息，逼得0056不得不「從善如流」，就連不是高股息ETF的元大臺灣ESG永續（00850），也決定從今年8月起改為季配息。

投資人紛紛在網路上討論，只要買進0056、00878和00713這3檔高股息ETF，就能打造「月月配組合」，不用再煩惱該買哪一檔，不過財經作家大俠武林認為，現在才要進場的話，這樣的組合並不是最好的。

00850兼顧領息與成長 00878短期有過漲疑慮

近期與CMoney合作推出「全息人生App」的大俠武林認為，將00878換成00850，長線來看績效會更好。

大俠武林指出，00850屬於市值型ETF，有「小大盤」之稱，又兼具ESG概念，成分股包含台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（5454）、台達電（2308）等電子股龍頭，若將00850納入月月配組合，可以兼顧領息與市值成長。

反觀00878，成分股中的AI概念股占比偏高，如廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）等，近期因AI大熱，帶動相關個股狂飆，導致00878有過漲疑慮，現在才買進的話，並不划算。

實際比較00850與00878兩檔ETF的績效，00850近1年的報酬率為6.74%，00878則是13.06%，相比之下，00850似乎不如00878。但把時間拉長來看，00850近3年的報酬率為68.65%，00878則是43.25%，可見00850的長線報酬率更佳。

此外，有一派投資人認為配息只是「左手換右手」，不如買大盤型ETF就好了。對此大俠武林分析，將0056、00878、00713上市至今和同期大盤型ETF的含息年化報酬率（股息須再投入）攤開來比較，只有0056輸給大盤型ETF，而00878、00713的含息年化報酬率都比大盤型ETF還要更高。

大俠武林直言：「投資不是在玩文字遊戲，重點不在於分類是高股息或是大盤型，而是『買什麼能讓錢變多』。」從實際數據可以知道，配息型ETF的表現不一定比大盤型差，真正關鍵在於何時進場、堅持投資多久。

2方法買進月月配組合 懶人也能輕鬆布局

至於月月配組合要如何布局？大俠武林表示：「有個方法很簡單，設定好哪天要買進，當天開盤看哪檔ETF跌最兇，就買哪一檔。」例如，每週三要投入3,000元，假設當天開盤0056跌最兇，3,000元就全部用來買0056，以此類推。

若想再進階，可以利用大俠武林與CMoney共同開發的「全息人生」App，查詢ETF的「潛在價值」，也就是預估殖利率和歷年平均值利率的差值，當數字大於0%，表示預估殖利率高於歷年平均，可考慮買進；反之當數字小於0%，表示預估殖利率低於歷年平均。

此外還能利用「存股計算機」功能，輸入存股預算並設定想存的檔數，系統就會按照個股的股性自動算出最佳配置權重和每次應買進的股數，簡單達到分批布局，靠「微笑曲線」賺取長線的高額獲利。

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