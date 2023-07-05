00922跟00923怎麼選…特色與差別為何？ 專家：這檔較接近存股原則

「低碳轉型ETF－00922 與 00923」

介紹兩檔我認為可以算是類指數型的ETF，分別是國泰台灣領袖50 ETF （00922）與群益台灣ESG低碳50 ETF（00923），這兩檔的特色是將低碳轉型條件納入選股條件，原因是台灣部分產品出口歐盟必須開始申報產品碳排量，這兩檔都在今年年初剛上市。

這兩檔ETF的細節我就不在這裡多說，我只解釋它們主要的特色與差別。

國泰台灣領袖50（00922）主要是從 MSCI 台灣指數的成分股（目前90檔）裡挑選50檔成分股，會從中排除販售爭議性武器、近四季每股盈餘為負、MSCI 低碳轉型分數最後 20% 且 ESG 評級為 B（含）以下的公司。

再依低碳轉型分數進行個股權重調整，最後依調整後權重排序，取前 50 大企業為成分股，指數的單一成分股權重上限 30%。。

群益台灣ESG低碳50（00923），從其名稱就可看出，這檔ETF的成分股必須要符合ESG需求與低碳的標準，所以企業的碳排放分數就是主要判斷標準，對於高排碳的石化、鋼鐵、水泥等產業，就很難被納入成分股，然後以自由流通市值遞減排序，選取排名前 50 名之股票。

00922的成分股篩選來源較小，僅從MSCI台灣指數裡的90檔股票選出50檔，00923的選股範圍較大。00922專注的是低碳轉型，只要碳排放方面有進步，即使是從10分變成20分，只要進步幅度大都有可能被選入。

而00923專注的是低排放量，而不是轉型進步，所以能被選進成分股的都是碳排放表現分數高的，所以大部分的高碳排放企業都不會被納入。

以上的選股邏輯不同，讓00922的成份股產業比較分散，半導體42%、金融保險18%，同時也有包含塑膠、鋼鐵與水泥產業，而00923的半導體業就佔了60%、金融業14%，其他也大多是電腦、通信、與電子相關產業。

以ETF存股的選擇標準來說，00922會比較接近存股原則，相對產業較分散，00923的成份股產業太集中半導體與電子產業，受單一產業影響的風險比較高。

至於低碳轉型會是你所認同的長期存股選股邏輯嗎？

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