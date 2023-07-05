00878股價已「沖天炮」搭00725B還有意義？ 專家：長期持有才會看出效果

網友表示，自己持有00878+00725B的組合，但是幾個月觀察下來，發現00878漲幅大勝00725B，是不是不要「假敖」，乖乖買00878就行了？

答：

00878持有的是一籃子股票，00725B持有的是一籃子債券，股票跟債券的屬性是完全不同的。

一般來說，股票的風險大於債券，所以波動也會比債券來的高。

同樣是上漲，債券很難追得上股票的漲幅；但是相對地，如果是下跌，債券一般也會比股票來得更抗跌。

那股票搭配債券的意義在哪裡？

主要是股票與債券之間常常呈現負相關，行情好的時候股票漲多一點，行情差的時候有債券來提供保護，兩者搭配長期下來能達到績效更穩、更突出的效果。這在國外是非常流行的概念。

回到主題，要捨棄股債組合的搭配，專注買00878當然是沒問題。不過我們來看一個問題，為什麼00878今年表現這麼突出?

原因不難發現，主要是一票過往價格沒什麼波動、配息穩定的高股息股票，因為沾到了AI題材，檔檔成了沖天炮。

而這些股票又常常是高股息ETF的最愛，也導致今年00878的績效不僅大幅超越00725B，甚至也超過大盤表現。

所以捨棄本來的股債型配置，最需要擔心的是有沒有這麼倒楣，當你全力擁抱股票型商品後，它反而沒有辦法再交出這麼神勇的表現？

然後反而本來低迷的債券商品開始接棒演出？

我的看法，股債配置的組合一定是長期持有才能慢慢看出效果，尤其目前全球升息幾乎已經到了尾聲，債券商品就算不漲，再跌也有限了。

加上00725B這檔債券ETF，背後是10年期以上的美國投資級公司債，波動比公債高一些，真要動起來幅度也不至於太差，加上還有最低票息率不低於4.5%的條件，增加未來息收的穩定性，所以不妨就維持現有配置，多點耐心等待債券市場重回風口吧。

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