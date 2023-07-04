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用0056、00713、00878和00850組月月領息！ 她：再搭這檔債券ETF

聯合新聞網／ 林艾比
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

以下是艾比目前的月月配投資組合（資料截至6/30）

0056（元大高股息）

1、4、7、10月配息

00878（國泰永續高股息）

2、5、8、11月配息

00679B（元大美債20年）

2、5、8、11月配息

00713（元大台灣高息低波）

3、6、9、12月配息

00850（元大台灣ESG永續）

2、5、8、11月配息

跟今年5月份的文章《月月配組合更新版》比較，艾比的持股市值都是上升的，目前看來，下市風險依然極低。

近期股價進入盤整，為了去掉部分槓桿降低風險，艾比在上周陸續賣出00878共100張，及00713共9張，獲利約18萬元 (+22.8％)。

賣出取回的獲利及本金，還清跟元大證金質借的120萬元後，艾比陸續買入19張00679B，並把0056、00850都補到10張以上，餘下的3x萬元再償還到理財型房貸去。

簡單來說，00878+00713+0056+00850，買滿這4支ETF，幾乎就把台股優良股都買入懷裡了。

而且對我而言，這些已經不再是高股息與市值型ETF之分，因為不管高股息還是市值型，能讓我賺錢的，就是好ETF

所以也就不再侷限高股息ETF只能領股息，市值型ETF只能賺資本利得了，對我來說

不管高股息還是市值型ETF，逢高都可以調節

不管高股息還是市值型ETF，都可以拿來領股息

至於00679B，艾比則是打算買來放至少1年，請勿隨意跟單唷，賠錢不要來找我，關於00679B，艾比之後有機會再來寫一篇關於它的介紹吧！

◎內容已獲 林艾比 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00679B元大美債20年 00713元大台灣高息低波 00850元大臺灣ESG永續 ETF 月配息

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