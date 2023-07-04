0056首次季配息…每單位預計發放1元股息！ 她：年化殖利率為6.02％

自從元大投信宣布元大高股息（0056）改為季配息後，除息月份變更為每年1、4、7、10月進行。

在7月的第一個交易日，0056即公告第一次季配息收益分配：

每單位分配金額：新臺幣1元/股 參與配息最後申購日：7/17 除息交易日：7/18 股息預定發放日：8/11

截自7/3雷龍持有33,000股的0056，預計可領股利33,000元，[1元/股 X 33,000股=33,000元 ]。

以7/3收盤價推估，0056的今年年化殖利率為6.02％。

由於0056保管銀行為中國信託銀行，雷龍已將配息帳戶更改至中信，股息可以全額拿到，不會被扣10元匯費，一年配四次總共可以省下40元，更改配息帳戶可參考「搶救被吃掉的股息（0056篇）」或「雷龍慢步官網」。

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