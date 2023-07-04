0050預計每單位發放1.8元股息！ 她：配息帳戶更變成中信一年可省20元

元大台灣50（0050） 2023下半年配息：1.8元／股

將配息帳戶變更至中信，就不會被扣匯費10元，一年可省下20元。

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在7月的第一個交易日，元大投信公告了0050下半年收益分配：

每單位分配金額：新臺幣1.8元/股 參與配息最後申購日：7/17 除息交易日：7/18 股息預定發放日：8/11

截自7/3雷龍持有1,000股的0050，預計可領股利1,800元，[1.8元/股 X 1,000股=1,800元 ]

以7/3收盤價推估，0050的年化殖利率為2.75%。

由於0050保管銀行為中國信託銀行，雷龍已將配息帳戶更改至中信，股息可以全額拿到，不會被扣10元匯費，一年配兩次總共可以省下20元，更改配息帳戶可參考「搶救被吃掉的股息（0050篇）」或「雷龍慢步官網」。

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