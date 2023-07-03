0056、00713、00878每月加薪一萬需各存幾張？ 她估算：這檔成本最低

記得以前科學麵一包5元，現在售價12元；以前存款百萬能稱富翁，現在沒幾個千萬不敢退休。

在這個萬物通膨的時代，薪水調升遠遠追不上物價漲幅，面對越來越薄的口袋，投資計畫更顯得重要，與其等老闆調薪，不如自己替自己加薪。

本文分享三檔熱門高股息ETF，分別為元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）與國泰永續高股息（00878），計算每個月自動加薪1萬元，也就是平均每月領息1萬元，各別需要投入多少本金。

由於00878於2020年7月上市，僅有第四季配息紀錄，無完整的全年配息數據，故此三檔皆取近兩年的股利平均計算。

0056

近2年平均現金股利為1.95元/股，月領1萬所需張數為62張，[(12月X10,000元/月）/（1.95元/股X1,000股/張）］=61.5取62。

以6/16收盤價32.78推算，［62張X（32.78元/股X1,000股/張）］=203.2萬，所需成本需204萬元。

00713

近2年平均現金股利為3.025元/股，月領1萬所需張數為40張，[(12月X10,000元/月）/（3.025元/股X1,000股/張）］=39.6取40。

以6/16收盤價46.13推算，［40張X（46.13元/股X1,000股/張）］=184.5萬，所需成本需185萬元。

00878

近2年平均現金股利為1.08元/股，月領1萬所需張數為112張，[(12月X10,000元/月）/（1.08元/股X1,000股/張）］=111.1取112。

以6/16收盤價19.36推算，［112張X（19.36元/股X1,000股/張）］=216.8萬，所需成本需217萬元。

想靠這三檔ETF每月自動加薪1萬元，以現在股價來說，約需要185～217萬元的成本。

雷龍目前持有：

0056—33張，每月加薪1萬元進度53% 00713—7張，每月加薪1萬元進度17% 00878—121張，每月加薪1萬元進度108%

此三檔加起來，預估每月幫雷龍加薪1.8萬，目前僅00878完成進度，以現有狀態來說，尚需持續累積本金，希望未來全部達標。

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