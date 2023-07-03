00878、0056有收益平準金且皆為季配息…更加分？ 專家：其實根本沒差

收益平準金 配自己的錢給自己？

最近有越來越多檔ETF採用收益平準金，連老牌的高股息ETF（0056）也即將修改規則，改成季配息，並也採用收益平準金機制，到底甚麼是收益平準金？

收益平準金機制，是為了穩定所有投資人的配息收益，防止新投資人的資金投入去稀釋舊投資人的股息，所以新投資人買入的資金，會有一部分保留給未來收益分配的準備金。

換個方式說，以最近相當知名的季配息的國泰永續高股息（00878）為例，每年的2、5、8、11月除息，在2月以前已經持有00878的投資人，就可以完整領到2～5月累積的成分股配息，若是4月才買進的人，投入的資金，有一小部分會被保留在平準金裡，在5月除息的時候，會將平準金的資金與部分股息配給比較晚買進的投資人，以免影響舊投資人的配息權益。

所以也有人笑稱，收益平準金就是一種把自己投入的本金，預留一部分當作股息發給自己的機制，自以為自己領到高股息，其實裡面有部分的錢是把自己的本金還給你而已。

沒錯，以前面的例子來說，4月買進的人參與5月除息，在6/12領到的股息，確實有一部分是自己當時投入的本金，加上部分比例的成分股股息，只有在2月除息前已經持有股票的人，才會領到完整的成分股股息。

但是，4月買進的投資人，在8月除息，9月領到的股息裡，就可以領到完整的股息了。當然，這也取決於平準金機制的計算方式，可能這筆被納入平準金的本金，會陸續分配在之後幾季的配息裡。

若是定期定額扣款的人，每月每季都有增加新持股，所以每一次一定配息都會看到部分股息是來自收益平準金，這個概念跟有些基金會寫「配息來自本金」有點類似，而基金的本金指的是資本利得、前期未分配收益、與投資的初始金額，未必都是自己一開始投入的錢。

季配息與收益平準金到底好不好？

其實根本沒差，一檔ETF能夠配發的股息，主要就是由成分股配發出來的股息，一整年累積起來就是那麼多，不會因為年配、季配或月配就變的比較多，就跟你的年薪要兩個月給一次、每個月給、或每個禮拜給一次一樣，總額並不會變。

為了讓投資人每次配息能拿到的錢比較穩定，券商加入了收益平準金機制，讓比較晚買進的人也可以領到一樣的股息，所以其中包含了部分自己投入時的本金，而這筆本金本來就是自己的錢，不能算收益，所以也沒有計算在股息的所得裡，稅務上也沒有吃虧。

但若以為自己領到的股息都是賺到的錢，那就誤會大了，不只收益平準金會部分配給你自己投入的本金，股價也要有漲上去填息才算真的賺到呀。

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