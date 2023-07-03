快訊

不用排隊了！高鐵自由座開放手機買票 付款後掃描就可進站搭車

遭耀樂指控偷拍性愛片 炎亞綸現身北市婦幼隊、住家遭檢方搜索

準備錢錢了！前7年發表會日期見玄機…蘋果iPhone 15系列會在這天登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00878、0056有收益平準金且皆為季配息…更加分？ 專家：其實根本沒差

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
台股。報系資料照
台股。報系資料照

收益平準金　配自己的錢給自己？

最近有越來越多檔ETF採用收益平準金，連老牌的高股息ETF（0056）也即將修改規則，改成季配息，並也採用收益平準金機制，到底甚麼是收益平準金？

收益平準金機制，是為了穩定所有投資人的配息收益，防止新投資人的資金投入去稀釋舊投資人的股息，所以新投資人買入的資金，會有一部分保留給未來收益分配的準備金。

換個方式說，以最近相當知名的季配息的國泰永續高股息（00878）為例，每年的2、5、8、11月除息，在2月以前已經持有00878的投資人，就可以完整領到2～5月累積的成分股配息，若是4月才買進的人，投入的資金，有一小部分會被保留在平準金裡，在5月除息的時候，會將平準金的資金與部分股息配給比較晚買進的投資人，以免影響舊投資人的配息權益。

所以也有人笑稱，收益平準金就是一種把自己投入的本金，預留一部分當作股息發給自己的機制，自以為自己領到高股息，其實裡面有部分的錢是把自己的本金還給你而已。

沒錯，以前面的例子來說，4月買進的人參與5月除息，在6/12領到的股息，確實有一部分是自己當時投入的本金，加上部分比例的成分股股息，只有在2月除息前已經持有股票的人，才會領到完整的成分股股息。

但是，4月買進的投資人，在8月除息，9月領到的股息裡，就可以領到完整的股息了。當然，這也取決於平準金機制的計算方式，可能這筆被納入平準金的本金，會陸續分配在之後幾季的配息裡。

若是定期定額扣款的人，每月每季都有增加新持股，所以每一次一定配息都會看到部分股息是來自收益平準金，這個概念跟有些基金會寫「配息來自本金」有點類似，而基金的本金指的是資本利得、前期未分配收益、與投資的初始金額，未必都是自己一開始投入的錢。

季配息與收益平準金到底好不好？

其實根本沒差，一檔ETF能夠配發的股息，主要就是由成分股配發出來的股息，一整年累積起來就是那麼多，不會因為年配、季配或月配就變的比較多，就跟你的年薪要兩個月給一次、每個月給、或每個禮拜給一次一樣，總額並不會變

為了讓投資人每次配息能拿到的錢比較穩定，券商加入了收益平準金機制，讓比較晚買進的人也可以領到一樣的股息，所以其中包含了部分自己投入時的本金，而這筆本金本來就是自己的錢，不能算收益，所以也沒有計算在股息的所得裡，稅務上也沒有吃虧。

但若以為自己領到的股息都是賺到的錢，那就誤會大了，不只收益平準金會部分配給你自己投入的本金，股價也要有漲上去填息才算真的賺到呀。

◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 收益平準金 季配息 ETF

延伸閱讀

00929「月配息ETF」今掛牌下個月就配息！ 他提三個原因：不敢買進它

00882預估2023年配息1.04元！ 他推估：7月約配0.73元

「這檔」鋼鐵股殖利率高達20多%…股東賺翻了？ 他：除息本身並不會帶來收益

0056、00878、00713不適合存退休金？ 專家：克服不了這點報酬就有限

相關新聞

00878、0056有收益平準金且皆為季配息…更加分？ 專家：其實根本沒差

最近有越來越多檔ETF採用收益平準金，連老牌的高股息ETF（0056）也即將修改規則，改成季配息，並也採用收益平準金機制，到底甚麼是收益平準金？

憂00878配息減少能賣掉存其他ETF嗎？ 專家：「努力擴大股數」才是王道

00878成分股內含不少的金融股，在今年除權息旺季時成分股能領到的股息是比往年少的...

00713配0.68元要幾張才會被扣「二代健保」？ 她：需13X張以上

信箱跳出元大台灣高息低波（00713）的收益分配通知書，意味著只要再半個月，就能等到股息入帳。

0056改季配息後 漲到買不下手？專家：打造「月月配」高股息ETF這樣挑

買元大高股息（0056）、還是國泰永續高股息（00878）？是不少投資大眾的交戰。

遊日本先買富邦日本 ETF 免擔心匯率風險

日圓貶值效應帶動日本旅遊潮，然而日圓貶值的好處不只有旅遊，投資日股更有利基。富邦日本ETF（00645）經理人楊貽甯指出...

美科技巨頭輪漲 統一FANG+ ETF 今年漲幅72.83%

還記得蘋果市值達到1兆美元里程碑的時候嗎？當時許多人都認為這將是蘋果帝國的巔峰時刻，但事實證明「好公司總是不會讓人失望」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦