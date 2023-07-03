憂00878配息減少能賣掉存其他ETF嗎？ 專家：「努力擴大股數」才是王道

沒有全能的商品 只有努力讓自己變全能的投資人

匹夫無罪，懷璧其罪。之前只因為國泰永續高股息（00878）突破了很多紀錄，所以現在就很容易變成眾矢之的，相對的，投資00878視其為核心持股的孫太，我的思維和想法似乎就變成對某些人來說很重要。

但要記住，孫太投資00878當時基金規模只有300億元左右，我不是看到00878規模變大、熱度變熱才投資00878的唷！而是因為「選股邏輯」跟我投資理念相符所以投資00878的！這一點很重要！

孫太回答：我相信在00878成分股內含不少的金融股，在今年除權息旺季時成分股能領到的股息是比往年少的！這是實話，孫太不會因為自己持有它就只說好話，但這是否代表之後00878除息金額就「一定」會變少？這就不好說了，因為ETF能配出多少的股息是「成分股股息」+「可分配資本利得」的結果。

此外，我買ETF是為了「穩定的現金流」，當現金流超過一定程度，多則可以花多，少則提醒自己這季少花一點，因為生活消費靠的是「鈔票」、不是「股票」！

至於要不要轉換成其他標的，我想每個人有不同的操作方式，所以當然可以！不轉換可不可以，當然也可以！

最後，孫太給個建議，都投資ETF了，可以少一點計算，簡單一點，找適合自己穩定的標的，「努力擴大股數」才是王道。

想努力多賺一點、想靠價差多一點利潤的人，那就必須多花一點時間在研究價位和價值上去做判准，多花一點心思去關注盤勢和台面的狀態，多花一點精力去做功課！而如果想像孫太一樣好好領息，專注在如何壯大股數上的人，每季領息多一點就犒賞自己多一點，領息少一點就自己多巴結一點，有需要用到錢再來思考當時的位階！孫太相信這樣的思維在投資上就會有不同的面向和觀點！

最後，投資光看報酬或是只比殖利率都是就單一面向來觀測，可以比較但不代表整體投資結果就一定是如此。舉例來說，殖利率高不代表其擁有成長性可以填權息；而成長性高也不代表穩定度高；穩定度高也不代表報酬率高；報酬率高也不代表你抱得住；抱得住也不代表能賺最多！

所以投資比較不完啦！找到適合自己，能讓自己吃的飽、睡得好，投資安穩的標的就是「現階段」最適合你的標的啦！

因為我們是存股，目標還是要明確一點，就是要「壯大股數」，所以不論你要買了不賣還是高檔賣出、低檔買更多等，還是定期定額或定期不定額操作，只要你能掌握到節奏和步調，孫太認為那都是最適合你的好方法！

最後，孫太提醒所有粉絲，沒有最好的「商品」，只有最好的「投資人」！千萬別一直糾結在把時間花在尋找最好的商品身上，今天A最好，明日就變成B，後天又變成C，你找不到最好的！但是要想辦法擴增自己的財商，讓自己變成最好投資人，就像玩牌一樣，不要永遠在找一手好牌才出手，而是努力提升自己的能力，讓手中不論是一手好牌還是爛牌都能打得漂亮，贏得精彩，那才是最重要的投資法則！

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