00713配0.68元要幾張才會被扣「二代健保」？ 她：需13X張以上
當雷龍出差忙到歪腰之際，信箱跳出元大台灣高息低波（00713）的收益分配通知書，意味著只要再半個月，就能等到股息入帳。
雷龍收到收益分配通知書的第一件事，就是仔細看有沒有再被搶劫（更正：扣稅）；（OS：是要玩幾次）。
除了眾所皆知的綜所稅之外，單筆領取的股利超過2萬元會再扣補充保費，扣款方式會先從該筆股息預扣2.11％，實際到手的錢錢為應領股息扣除補充保費後的金額。
此次收益分配所得類別有四：
1、國內財產交易所得
2、87年以後股利或盈餘所得
3、資本公積
4、收益平準金所得
以上只有第2點應稅，且第2點分配金額若超過2萬元即需扣繳補充保費，其餘1、3、4點則無租稅負擔。
上述收益分配所得類別佔比，需等收益分配通知書出來才會知道。
從收益分配通知書的所得類別明細得知，「87年以後股利或盈餘所得」細項佔比約為21.9％，以雷龍持有的7015股為例，應稅分配金額為1,045元，單筆無超過2萬元，所以不會被扣到補充保費。
我們可以用算式回推：
股數X0.68X21.9％=20,000
股數=134,300
估計134張尚無需繳納補充保費，135張以上（含）會扣到補充保費。
每次收益分配類別不盡相同，算式僅適用本次配息。
◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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