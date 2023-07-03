00713配0.68元要幾張才會被扣「二代健保」？ 她：需13X張以上

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聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

當雷龍出差忙到歪腰之際，信箱跳出元大台灣高息低波（00713）的收益分配通知書，意味著只要再半個月，就能等到股息入帳。

雷龍收到收益分配通知書的第一件事，就是仔細看有沒有再被搶劫（更正：扣稅）；（OS：是要玩幾次）。

除了眾所皆知的綜所稅之外，單筆領取的股利超過2萬元會再扣補充保費，扣款方式會先從該筆股息預扣2.11％，實際到手的錢錢為應領股息扣除補充保費後的金額。

此次收益分配所得類別有四：

1、國內財產交易所得

2、87年以後股利或盈餘所得

3、資本公積

4、收益平準金所得

以上只有第2點應稅，且第2點分配金額若超過2萬元即需扣繳補充保費，其餘1、3、4點則無租稅負擔。

上述收益分配所得類別佔比，需等收益分配通知書出來才會知道。

從收益分配通知書的所得類別明細得知，「87年以後股利或盈餘所得」細項佔比約為21.9％，以雷龍持有的7015股為例，應稅分配金額為1,045元，單筆無超過2萬元，所以不會被扣到補充保費。

我們可以用算式回推：

股數X0.68X21.9％=20,000

股數=134,300

估計134張尚無需繳納補充保費，135張以上（含）會扣到補充保費

每次收益分配類別不盡相同，算式僅適用本次配息。

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 二代健保補充保費 股息 季配息 收益平準金

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