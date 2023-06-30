0056、00878、00713不適合存退休金？ 專家：克服不了這點報酬就有限

這是幾天前一位朋友在一則貼文下的留言，這則留言是針對我的貼文中下面的這段話。

之前寫到只要你能存到3百萬，把這筆錢放在不用怕選到錯誤股票的台灣0050/006208，或是對台灣的未來還是擔心，那就放到全球股票VT，放著20年不動，就算未來長期平均年化報酬率只有6%，3百萬也會變成962萬（當然還要考慮通貨膨脹，存多一點會比較好）。再加上勞保、勞退、或是公保等，基本就不用太擔心。20年夠分散的投資，要虧錢的機率很低。

為什麼我沒有舉例說0056、00878這些高股息ETF也可以？有兩個原因：

第一個原因是，我這個例子是針對還在累積退休金的狀況，還在累積退休金的人還有工作收入，一般情況下應該是用工作收入來生活，投資是為未來累積，不需要注重現在馬上就可以領股息。

上班族領到股息是會用來做什麼呢？如果股息沒有再投入，而是花掉了，這樣只靠留在帳面上的股價來複利，效果就有限。

而且，就算會執行再投入，可能也會因為市場很高張或很低迷，而需要克服心理障礙。像是最近股市漲上來，可能又要猶豫是不是要投入，我自己有20檔股票領配息，所以了解這種心裡面的弱點需要克服。

大部分看到的報酬率都是「含配息再投入」的報酬率，如果「再投入」沒有執行徹底的話，實際上並不會有這些媒體上、網路文章上的報酬率的。

而指數化投資也有配息，也需要克服再投入的問題，只是因為不訴求高股息，配息比較小，相對問題比較小一點。

第二個原因是指數化投資又稱為市值型的投資，這是一種去看「投資學」教科書上有研究學理根據的投資。

投資這種包含全市場的「市場組合」，是一種最佳的投資組合，透過買下全市場，就可以取得「市場平均的報酬率」，而要長期一直打敗這種大盤的組合，雖然不是不可能，但是很困難。

而高股息ETF是由投信公司遵循某種選股標準編制的指數，沒有相關的研究證明這些選股方式會讓你可以打敗「市場組合」，沒人能證明這樣能讓你得到比投資學中的「市場組合」更好的報酬率，也沒人能證明這樣能讓你累積退休金更快。

當然很多人會說要投資高股息只是要領配息，沒有說想打敗大盤，可是這樣對於累積退休金的朋友來說，就更點出一個問題，要想清楚投資的目的，在還有工作的階段，投資是要為未來累積退休金？還是馬上就想要有配息，當下得到安心？

至於高股息投資是不是也有可能可以打敗大盤？的確不能百分百保證指數化投資比高股息投資績效好，但反過來要證明某個高股息ETF投資能比跟著大盤走的指數化投資為你在20年後累積更多退休金？到目前還沒有專家學者找到這個通往天堂的階梯。

有人會說，那不就是最近爆紅的元大高息低波00713？它不但打敗各高股息投資，也打敗0050/006208，不過這是最近這一年的事。

00713成立於2017年9月，在2018-2021這4個完整的年度間00713 含息報酬77%，贏過0056的70%，但是輸過0050的103%，前幾年根本沒有大量媒體或網紅關注到這一檔，前幾年大多數人對它棄之如敝屣。

選擇高股息ETF就是很有可能像這樣一會贏大盤、一會輸給大盤，無法像市值型投資一樣可以長期都是得到市場平均的報酬率，比較適合用來做退休累積這種長期投資，不會20年後發現選到的雖然有可能是贏家，但是也可能是輸家。

你也可以說投資學？盡信書不如無書，而且過去不代表未來，那都是過去的歷史資料了，不過如果都是賭運氣不知道哪一個比較好，指數化投資還是一個比較有道理的選擇，那就是取得市場平均報酬，你就打敗市場上八九成一會說這好，一會說那好的人了。

回到這位朋友的問題，高股息ETF不好嗎？也許20年後結果沒問題是贏家，但是不像指數化投資那樣，我現在是說不出道理的。

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