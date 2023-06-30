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00713剔除緯創但00878卻進場…誰才是韭菜？ 他：要影響大局程度有限

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

元大台灣高息低波（00713）近期股價好像搭了噴射機，存股存到變成飆股，想到去年美國瘋狂升息的時候，也是很多人存金融股，存到變成飆股。

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，為什麼00713最近這麼飆呢？竟然和國泰永續高股息（00878）有一些關係，00713剔除的成分股，而00878卻將其納入成分股，到底誰才次韭菜？誰的操作手法才是正確的？

以下為影音內容：

最近這一個月00878和00713都在更換成分股，有趣的地方，00878新增了緯創（3231），而00713卻把緯創踢出成分股。

緯創是這陣子以來很熱門的AI概念股，勢必有一檔ETF被當成韭菜收割。

一檔股票若是一直漲，且新聞一直吹捧它，不斷播報利多的消息，通常這種時候，個人會選擇站在賣方，不在乎到底它會不會繼續漲，操作的繼續就是如此；新聞一直吹捧，大家一窩蜂衝進去的時候，會選擇先賣掉離開。

結果00713的想法跟我相同，也是先賣再說。

00713在緯創漲上來的時候賣掉，而00878卻選擇這時候進場？00713從股價底部抱上來且出脫持股，而00878卻現在才進場，買的價位比別人高那麼多，這樣的行為給人的觀感有那麼一點點像韭菜。

不過也不用太擔心，因為一檔ETF就像一籃子的雞蛋，裡面就算有一顆雞蛋的品質不是那麼確定，還是不至於影響大局。

即便緯創是在00878排名前面的成分股，但頂多也只占ETF持股比重5％左右，要影響大局的程度真的很有限。

雖然00878進場緯創的時機點像韭菜，但未來緯創的股價繼續往上漲，那當然就沒有誰是韭菜的問題了，因為大家都是賺錢的

但ETF都是照著選股邏輯走 為何要講什麼韭不韭菜？

00713不是採完全複製法，沒有100％追蹤標的指數，會有一些基金經理人的決策存在，通時也反映了，ETF選股邏輯的特色，00713是一檔採取價值投資的方法，意思就是會採用「本益比」這個工具，協助ETF成分股的更換。

當然，有基金經理人的介入有好有壞，本益比本身是相對值，非絕對值，沒有說本益比超過多少就是高，小於多少就是低，高低是比較而來的

像00713的經理人認為緯創的本益比過高，所以就先出場，可是市場的其他人並不一定會這麼認為，也就是說基金經理人也是有失誤的時候，所以00713不太符合ETF的懶人投資，因為有那麼一點的人為參雜在裡面

◎本文內容已獲 陳愉昇投資理財 授權，未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 緯創 AI 韭菜 ETF

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