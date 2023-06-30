00713配息「收益平準金佔74％」 網傻眼：不如買傳統的0050

部分指數股票型基金（ETF）會設置「收益平準金」機制，資金來源為投資人的投資資金，為了避免新來的投資人稀釋掉舊有投資人的股息，因此會以此經費發配股息。有網友分享元大台灣高息低波（00713）的收益分配中，平準金佔比高達74%，PTT鄉民傻眼直呼「左手換右手，就是龐氏騙局，不如買0050」。

一名網友在PTT貼出00713收益分配明細，他持有單位數7000，應分配金額4760元，各類佔比包括財產交易所得2.941%、股利所得21.911%、資本公積0.882%、平準金74.264%。

其他網友則留言「左手換右手，平準就是龐氏騙局」、「我就看誰當最後一隻老鼠，沒平準金怎麼發股息」、「左手右手一個慢動作」、「75%配息來自本金，到底哪裡存在買的意義？平平ET F，買傳統的0050不好嗎？」。

還有網友留言「當上游鼠超爽的你不知道」、「平準金就是爽」、「平準金又怎樣，沒股息大部分人就是抱不住」、「本金vs未分配盈餘是不同的，一個是募來的錢，一個是賺來的錢」、「趕快加入月月配，享受平準金滋潤」、「這真的是智商股利」、「對ETF來講，淨值高低代表募資規模大小，換句話說就是有多少手續費可以撈的概念，投報績效翻年報就好」。