00878 、00713波段獲利18萬！ 她曝操作4原因：為了下次的崩盤做準備

編按：作者發文日期為6月28號。

這兩天賣股，總共獲利185,426元（+22.8％）。

為什麼要波段獲利呢？

以下4點原因：

1.適度去槓桿

讓槓桿風險降低，並為了下次的崩盤做準備

2.並未獲利了結

沒有全部獲利了結，是因為有賺一部分了，如果之後股價下跌心態比較可以接受；如果股價繼續上漲，手上也還有籌碼可以繼續賣股賺錢。

3.投債及平衡操作

艾比昨天賣出00878的錢錢，買入了19張00679B。

今天賣出00713的錢錢，艾比則是做了一個「平衡操作」，把0056及00850都買到10張以上。

所以目前艾比的0056、00713、00878、00850及00679B，都有至少10張的庫存，這只是個人的喜好問題，沒有一定要怎樣才是對的。

4.持續定期定額

艾比雖然賣出了部分的00878及00713，但還是持續有在定期定額買入0056、00679B、00713及00850，00878就先維持在100張不去動它。