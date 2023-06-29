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0050、006208、00692「每月加薪1萬」需各存幾張？ 她：這檔197萬本金即達成

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

上週分享三檔熱門高股息ETF，每個月加薪1萬元的所需成本後，收到許多敲碗市值型ETF版本的私訊，一開始雷龍抱持著懷疑態度，既有印象告訴我：

「市值型股息又不高有必要比較嗎？」

「強項不同一起比較不公平吧」

經過一番沈澱思考後改變了我先入為主的觀念，

「至少有自己的數據分析才下定論吧」

「或許有市值與高股息兼具的黑馬？」

「多做比較也不吃虧」

「比較表可以幫助了解自己市值型存股進度」

很多聲音逐漸浮現，於是有了這篇相對冷門的市值型ETF版本。

本文分享三檔熱門市值型ETF，分別為0050、006208與00692，計算每個月自動加薪1萬元，也就是平均每月領息1萬元，各別需要投入多少本金。

由圖表可知：

0050

近2年平均現金股利為4.2元/股，月領1萬所需張數為29張：

[(12月X10,000元/月）/（4.2元/股X1,000股/張）］=28.5取29

以6/21收盤價130.55推算［29張X（130.55元/股X1,000股/張）］=378.5萬，所需成本需379萬元。

006208

近2年平均現金股利為2.1165元/股，月領1萬所需張數為57張

[(12月X10,000元/月）/（2.1165元/股X1,000股/張）］=56.6取57

以6/21收盤價75.45推算，［57張X（75.45元/股X1,000股/張）］=430.06萬，所需成本需431萬元。

00692

近2年平均現金股利為2.0015元/股，月領1萬所需張數為60張

[(12月X10,000元/月）/（2.0015元/股X1,000股/張）］=59.9取60

以6/21收盤價32.75推算，［60張X（32.75元/股X1,000股/張）］=196.5萬，所需成本需197萬元。

想靠這三檔ETF每月自動加薪1萬元，以現在股價來說，約需要197～431萬元的成本，有的標的甚至比高股息ETF便宜呢！

雷龍目前持有：

0050—1張，每月加薪1萬元進度3％

006208—9張，每月加薪1萬元進度15％

00692—7張，每月加薪1萬元進度11％

此三檔加起來，預估每月幫雷龍加薪3,104元。雖然市值型ETF股息相對少，但是數據回測的長期報酬較高，所以雷龍還是會持續佈局市值型股票，希望股利與價差兼得。

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 ETF 加薪

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