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00878若股價25塊多殖利率竟還有5％？ 高股息ETF始祖0056不甜了嗎

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

號稱國民高股息ETF的國泰台灣ESG永續高股息（代號00878）在上市不久後，立即掀起投資人搶購潮，如今坐擁百萬受益人寶座，其特色包含以企業社會責任為主的ESG投資，以及每季分配的高股息，這些亮點都是台灣投資人相喜愛的賣點，然而00878真的能無腦買嗎？價格怎麼估算是便宜還是貴呢？今天就帶投資人一探究竟。

00878歷史價評估進場時機

許多投資人都有存股00878的習慣，但怎麼買？該怎麼評估股價是貴還是便宜？過去歷史數據有跡可循嗎？其實投資人可以透過簡單的方法估算出「便宜」、「合理」、「昂貴」股價的區間，進而設定出手時機，讓買賣都有依據。

圖片來源：goodinfo
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首先請大家記住這個公式：殖利率 = 現金股利 ÷ 股價

發現了嗎？其實投資人最在乎的殖利率是可以透過觀察配息與股價之間的關係，大致掌握高低區間估算股價的便宜與昂貴，根據上圖來說：

投資人可以看到 2021-2022 年數據，投資人可以用完整年單季發放最高股利作為配息樂觀值，而用單季最低股利作為配息悲觀值，並將兩數相加取平均得出配息平均值劃分為三個區間。

樂觀值假設：每季皆發放0.32元，則全年配1.28元

平均值假設：每季皆發放0.235元，則全年配0.94元

悲觀值假設：每季皆發放0.15元，則全年配0.6元

首先投資人可以自行評估對殖利率的要求落在哪個區間，若觀察 00878 年均殖利率最高為 6.75％，以此抓7％殖利率作為最樂觀殖利率，5％為最差假設殖利率，配合上述樂觀、平均、悲觀的全年股利，帶入公式：殖利率 = 現金股利 ÷ 股價

樂觀值假設：回推股價大約在18.2元可以達到殖利率7％，股價在25.6元則殖利率還有5％上下。

平均值假設：回推股價大約在13.4元可達到7％，18.8 元達到5％殖利率。

悲觀值假設：回推股價約在8.51元與12元左右，但就市場概況來說，悲觀算法應不致於出現，投資人且看且聽即可。

透過設定預期殖利率，並回推股利與股價的可能區間，其實投資人就能抓出心中對價格的定義為何，掌握進出判斷的數據。

00878成分股停看聽

圖片來源：玩股網
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圖片來源：玩股網
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而除了關心股利之外，ETF的成分股組成則決定了他的績效成敗，由於國泰永續高股息 ETF成分股中， 電子、半導體類股52.1％ + 金融股24.86％ 佔多數，其中佔比最高的前5間公司依序為華碩 ( 2357)、廣達（2382）、仁寶 (2324)、英業達 ( 2356)、聯發科（2454），這些公司幾乎都與電腦、電子零件組裝有關，要說它是電子零件概念ETF似乎也不為過

但或許成也電子敗也電子，在 00878 是否能持續發放高股息，其實深受這些電子、電腦、半導體產業的景氣循環影響，尤其上述這些企業也正面對國際經濟景氣緊縮、升息與庫存去化問題，更別說還有中國強力的競爭者崛起挑戰，未來能否維持獲利能力，並延續高股利配發慣性，值得投資人仔細評估。

舉例來說，像是00878持股占比第一的華碩，去年4Q22每股虧損 -5.15元大幅低於市場預期，甚至毛利率降至8.2％，營利率跌至-4.2％，目前看來公司雖將持續降低庫存金額，直至恢復到較健康水位，但觀察今年1Q23財報開出，營收1,023.76 億元、季減13％、年減20％，稅後淨損 16.82億元、季減56％、年減 116％，單季每股虧損2.3元，遠低於去年同期每股賺14元，狀況還是相當艱鉅。

雖然公司派已經喊出「今年最差就是第一季了」，並且華碩整體表現仍是優於市場預期，存貨周轉天數也持續下降至108天，達到可控水準，但經歷2022空頭年洗禮，更加證明景氣循環對電子、科技等產業的影響甚巨，投資人不可不慎。

00878高股息的利與弊

最後，讓我們將結論聚焦在投資人最感興趣的00878與0056兩隻高股息ETF上，説了這麼多，那高股息ETF還值得投資嗎？

簡單來説，00878除了號稱是高股息之外，另外的ESG概念，使得他們挑選企業時有更嚴苛的條件，ESG 由三個單字組成，環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance），這三個詞彙分別對應企業對環境、社會文化關懷，以及公司治理的狀況，白話來說，就是有錢才能做好這塊的標準，原則上不容易出亂子，但為了維持ESG的概念，企業勢必要付出更多成本，等於壓縮了獲利空間，而另一方面 0056是受過市場驗證，存在數十年的老牌高股息ETF，說它真的會出事嗎？其實也不至於，只是在選股邏輯上會有他的毛病存在。

圖片來源：tradingview
圖片來源：tradingview

由於0056選股是依照高殖利率排序選擇，這點導致他容易踩到高殖利率的陷阱坑，投資人可以觀察上圖走勢，會不會很好奇為何都是高殖利率ETF，0056與00878在去年十月左右走勢開始分道揚鑣呢？原因無他，便是因為過去幾年長榮（海運）與友達（面板）獲利暴升，兩企業皆有超高殖利率，這也導致0056被動必須將其選入持股之中，但這類傳產的高獲利並非常態，終究有打回原形的一天，果不其然在 2022 年十月左右，長榮、友達連續重挫導致0056股價表現積弱不振，漸漸跑輸00878的報酬，這點值得投資人深思。

為此來說，高股息的ETF有他的投資價值與特性存在，不是無腦存就能享受資本獲利以及穩定現金流，而要鎖定真正具有高股息成長的標的會更好，例如美股高股息成長資優生可口可樂（KO）、奧馳亞（MO）、寶僑（PG）、嬌生（JNJ），而若真要定期定額，時間拉長會有較好效果的，其實還是市值型、大盤型的ETF投資標的，例如美股的「那斯達克一百」、「標普五百」ETF，或是台股的0050，時間拉長報酬率很容易完勝任何高股息ETF。

股股知識庫，台美股內容全指南

原文出處：00878 一字頭還能買嗎？進場合理價如何預估？

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