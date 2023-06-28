0050長期投資也並非無風險！他分析：1關鍵多買這2檔…報酬率大勝

元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金（0050）是熱門投資標的之一，由於其穩定性及報酬率都相對高，許多長期投資人都會選擇此檔股票。不過一名投資人從手上只有0050，到後來因為「碳排放議題」，又加碼投資富邦公司治理（00692）、群益台灣ESG低碳（00923），他指出，過去三五年報酬贏過0050。PTT網友表示，若是投資時間拉長，風險就會近乎沒有。

一名網友在PTT發文表示，他剛出社會的時候只有投資0050，不過在疫情爆發後，股市變動幅度大，0050漲幅比不上別人，他便開始投資其他標的。

該網友表示，ESG是整體市場的大趨勢，近期關於碳排放議題也逐步浮上檯面，不少ETF針對碳排放議題調整，如00922、00923、00930等，有排碳的企業都要支付不少成本，如台塑四寶、鋼鐵水泥大廠等，而這些剛好都是0050比重不小的成分股。

該網友指出，他擔心0050會被排碳企業受影響，導致市值下降而被淘汰，因此開始轉投資其他標的。由於大盤掛上公司治理的00692在過去三五年的報酬贏過0050，於是暫時停扣0050，開始建倉00692，目前手中持有0050、00692、00923。

該網友表示，「雖然三檔好像都是買市值大的公司，但以0050為核心配置的考量下，用另外兩檔ETF去因應市場上的趨勢是主要想法」，他也認為，投資0050不完全是無風險，不過從台股角度來看，已足夠分散風險，也夠具有代表性。

其他網友則留言「百分之47是單一公司的etf怎麼可能沒風險」、「正2的風險分散都比0050散的多」、「拉長本來就無風險」、「我自己也持有0050 10多年了，最後還是增持VWRD比較穩」、「十年是無風險，因為通膨是必然，除非台灣倒」。

還有網友留言「如果要分散風險，股債配，不然就是現金股票比例設定好，每段時間執行再平衡，這樣是散戶能控制風險比較簡單的做法」、「把所有資產全壓在台灣上面本來風險就是比較大，當然你要當成配置的一部分已經比個股穩很多了」。