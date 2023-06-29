0050每月存5千持續20年也不會變有錢人！ 她揭殘酷真相：2關鍵要做到

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，定期定額投資ETF近來成為全民運動，無數小資族懷抱「財富自由」、「致富」等等夢想扣款前行。不過殘酷的現實是，對資金不多的小小投資人來說，即使長期投資艱辛熬過20年，依然無法成為有錢人。

以下為影音內容：

踏出投資第一步是最重要的事，有參與絕對勝過空手觀望，比起經挑細選，「現在」即最好的時機，畢竟無法精準預測高低點，不如相信被動投資，選擇和大盤走勢相近的標的，買進並長期持有，多年後回望，自然會覺得價格便宜。

快速講完了投資懶人包，覺得還是有必要花點時間分享「殘酷真相」，避免一些朋友有著太高的期待，就是「小資族」這個前提蠻重要的，每個月定期定額存股ETF，結果就是「不會變成有錢人」。

小資族存股ETF真相？

台灣第一檔ETF是元大台灣50（0050）上市時間20年，超級資深，前陣子元大投信有公布數據，截至今年3月底，年化報酬率約是9.9％，是很優異的成績，以「72法則」估算代表只要7年多一點就能將本金翻倍，多麼驚人。

說個實際數字，可能會對「翻倍」更有感覺，假設拿出500萬元投資，翻倍一次會有1000萬元，翻倍2次就有2000萬元，翻倍三次那就是4000萬元，誰說不能會變成有錢人。

不過現實情況是，絕大多數人都不會一次把500萬all in，一來是沒這麼多錢，二來也沒有勇氣，符合廣大小資族的投資情境，應該會是「定期定額」，簡單又好執行。

元大投信有提到，同樣截至3月，定期定額的年化報酬率是5.7％（選在每月交易扣款5000元），現在離三月底又過去一陣子了，股市漲勢蠻洶湧的，報酬率算起來應該比剛剛提到的數字更高、更漂亮。

那麼一位小資族定期定額堅持20年能獲得怎麼樣的回報呢？

從0050上市的2003年6月開始，選在每個月底的30日固定扣款，A投3000元、B投4000元、C拿5000元，且皆有股利再投入創造複利，心無旁鶩相近20年，扣款240期，結果來看，總報酬214.99％，年化報酬率5.91％，是很讓人開心的成績，因為ABC三位都賺錢了。

儘管投入的總金額不多，會報卻頗為豐富，A共投入72萬最後資產超過226萬元，B出96萬變成302萬元，C的120萬成長到破377萬元。

堅持20年長期投資並不是容易的事，只是如果從「絕對金額」上來看，三人都大賺了卻不夠改變人生。

小資投資人，每個月投資金額較少的朋友，儘管選到好的標的，離「有錢」、「財富自由」也還有好一段路要走。

定期定額投資ETF重要2件事

1.提高投資金額

若是上述的ABC都成為「中資族」，A投2萬元，B投3萬元，C拿出4萬元，熬了20年，年化報酬率也跟上述自然相同，不過由於投入金額提升，回報也跟著增加。

小A投480萬最終資產超過1511萬元，小B出720萬變2267萬元，小C的960萬元成長到破3023萬元。

如果是更有錢的「高資族」，當然可以再往上加碼，重點是，投資肯定不用等到有錢才開始，「現在」就是最好的時機點，提高投資金額這招，意思是貫徹被動投資，利用定期定額和全市場型ETF，堅持買進持有，不用看盤，不花時間研究，把股市殺進殺出的精力省下來，專注提升本業獲得加薪、升遷機會，或是學習第二第三專長協槓正夯，有更多錢就能提高投入的額度，從小資投資人慢慢往上爬。

2.拉長投資時間

投資越早開始越好，因為時間和複利會帶來驚人的回報。

可以套72法則估算，只要用72除以年化報酬率，就會得到大約幾年投資金額可以翻倍，投資時間越長，翻倍的次數也會越多。

上述舉例20年就可以有這樣的成果，多數人從踏入職場到退休，都會經歷比這更長久的時間，可以把握機會，再把資產財富往上推高，一開始錢不多不要緊，那是必經之路。

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