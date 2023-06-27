九檔ETF 規模衝上百億

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股驚驚漲且高檔震盪，來不及上轎的散戶資金轉進ETF，統計至昨（26）日，240檔ETF中，計有國泰20年美債、復華富時不動產等九檔ETF規模在今年跨過百億元，類型集中在高息、美債、槓桿三大區塊，展望後市，法人看好高息、債券相關ETF的投資熱度延燒到下半年。

根據CMoney統計，至昨日為止百億元ETF增至59檔、檔數占比達24.5%；百億ETF總規模達2.7兆元、占比88.7%，顯示ETF「大者恆大」；在今年新晉級百億元規模的九檔ETF，分別是國泰20年美債、復華富時不動產、中信美國公債20年、富邦NASDAQ、群益台灣精選高息、元大臺灣ESG永續、元大美債20正2、期街口布蘭特正2、與富邦上証正2。

進一步來看，規模成長最強勁的是群益台灣精選高息，增幅高達618%，去年底規模僅19億元，最新規模來到142億元，高股息魅力無法擋；緊接著是元大美債20正2，成長579%，規模也是一翻再翻，積極型資金押寶聯準會降息的反轉，規模來到112億元。

布局息收以及資本利得工具之一的國泰20年美債成長277%至321億元，同類型的中信美國公債20年成長74%至170億元。

受惠AI題材加持的富邦NASDAQ，今年價格大漲37%，但規模成長74%更多，顯示資金追價意願強，規模來到142億元；年配改季配的元大臺灣ESG永續成長36%至130億元。

投資人看好落後補漲，卡位復華富時不動產、期街口布蘭特正2、富邦上証正2，規模依序成長155%、70%以及9%，規模站上百億元之上。

ETF 美國公債

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