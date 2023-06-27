拿買房資金投資ETF！他盤算：還完房貸還有退休金 鄉民1原因狂勸退

投資房地產及股市各有不同風險，兩大市場也有不一樣的擁護者，有投資人考慮將買房資金改投入ETF，雖然前幾年可能會每年虧損2、3萬元，但存股市幾十年的事情，因此不必太過擔心，若照此投資，繳完房貸後手中還有持股能當退休金。但PTT網友多認為「在台灣投資房市不會輸」，直言「股市會跌房市不會」。

一名網友在PTT發文表示，他目前備有頭期款，另外還有1350萬的現金，正在考慮兩種投資方式，第一，將頭期款及1350萬全數投資買房；第二，將1350萬投資高股息ETF，再跟銀行貸款1350萬。

該網友以自己歷史復盤及買到歷史高點來預估配息獲利，試算總配息再扣除貸款、稅金、二代健保等，每年約虧損2、3萬。不過因為存股是長期投資，所以不必太擔心初期的虧損。他好奇問，「我想破頭想不到用多餘現金買房的理由， 因為這樣操作，我繳完30年，等於繳完房貸還有手裡的股票」。

其他網友則留言「會發現0050報酬9%，買房報酬5%」、「拿去買房，然後再理財型貸出來買股，股票在做質押」、「買房啊，股市大漲或是薪水大漲都是推動房價大漲，買房怎麼輸」、「有壓力就拿650還房貸，一個月少還兩萬多，這樣折衷」。

還有人留言「風險就是買房可以住，買ETF只能先租房，ETF沒賣之前沒辦法拿來住，如果是投資租人不自住就沒差」、「當然拿去買房，其餘現金再買股去元大證金質押還房貸」、「買房會貸款，自備2成等於開四倍槓桿」、「要避險資產不要全押在同一個市場，ETF可以買全球或美國的，你房產ETF全壓在台灣，未來台灣真的不幸出事會很慘」。