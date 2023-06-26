買0056不至於會睡公園…但0050長期報酬率確實更好！他：要能抱得住才行

買高股息ETF必定賠錢嗎？國泰永續高股息（00878）和元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）買誰才對？

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，指數型的ETF確實長期報酬率是勝過高股息型ETF，但長期投資是要確實真能做到才行，許多投資人遇上股災就抱不住，或是小賺一點就獲利了結。

以下為影音內容：

若買0056注定睡公園？

假設原始資產1500萬，從2008年開始投入股市，每年固定提領100萬出來，歷經了15年，總共領了1500萬出來，等於是把一開始投入的1500萬「分批領完」。

投資0050的人資產會剩下532萬，投資0056的人資產只會剩下130萬，指數型ETF是大勝高股息ETF，所以買高股息ETF會增加睡公園的機率。

對於這樣的論點是抱持著疑慮的態度，首先高股息ETF本身就是很重視股息需要再投入的商品，所謂的錢滾錢（複利），就是要把領到的股息再投入回去的意思，但上述題目的設計就是沒有要讓0056股息再投入的意思，所以計算出來的結果才會有所差異。

且將原先的1500萬分批領了出來，0056股息沒有再投入的情況下，資產還剩下130萬，還是有賺130萬，怎麼會有睡公園的問題，通貨膨脹再嚴重也不至於讓130萬歸零。

如果賺了130萬就要睡公園，那0050的500多萬好像也沒有好到哪，應該也睡不了什麼好地方。

0050長期投資報酬率確實勝過0056

即便可能其中一兩年是高股息贏了大盤，但指數型的ETF長期而言，報酬率確實會比高股息ETF來的好。

但說這些都是「紙上談兵」，人是有感情的物種，不是機器人，理論歸理論，現實生活又是另外一回事，如果有些人真的做得到長期投資指數型的ETF，但並非大家都適合這樣的投資。

假設0050的價格是130元，00878是20元，發生了黑天鵝事件，兩檔ETF都重挫5％，此時0050的價格會從原本的130跌到123.5元，00878的價格會從20元跌至19元。

按照理論來講，不論先前的本金100萬事投資0050或00878，資產都是縮水5％。

但人是有情感的物種，會受到環境的影響，會有情緒上的變化，進而影響到我們的投資策略和買賣行為。

想像大環境很恐慌，發生股災了，一樣都是下跌5％，是0050從130跌到跌到123.5元，心態上比較可以接受，還是00878從20元跌到19元；相信大部分的存股族都是比較偏向後者。

即便知道兩者跌幅都是一樣的，但跌價的過程中，有些投資人就是會承受不住，甚至因為恐慌害怕的把0050給砍掉。

恐慌賣股就沒有「長期投資」可言

長期0050的報酬率是勝過0056和00878的，但實際上可能因為數字的跳動，害怕賣掉0050，那就沒有長期投資可言了，所以長期投資的投資方法可能就不適合你，反而更適合存高股息。

但有人就是心臟很大顆，指數型的ETF也敢長期投資，0050的價格波動大也不會怕，股災來了也不會亂砍，甚至還敢加碼，若是這樣的投資人就適合投資指數型ETF。

資本利得確實往往比高股息好賺很多，且錢下來快又不用繳稅，賣掉之後兩天錢就會入帳，股息還要等一個月之後才會領到。

但有些人不適合波動大的股票，會在股災的時候亂賣股票，股票漲一點點的時候反而也抱不住，這樣子就沒有辦法在0050身上實現長期投資。

結論

不需要去買報酬率最好的標的，買最適合自己的就好，接受到各方面的投資訊息，都要保持一個警惕的心。

也許許多人講出來的論點，背後也有很多數據支撐，但股市不是玩數據的地方，股市考驗的不是理論跟數據，而是人心，磨練耐心考驗貪婪程度。

一檔標的物，長期投資報酬率再好，抱不住都沒有用，這時候折衷選擇一檔，敢抱也能抱得住也能讓自己睡得好，報酬率也不錯的高股息，不也是很好嗎？

指數型和高股息型的ETF自己都有買，手心手背都是肉，不會刻意偏向誰。

不用去在乎別人怎麼評論自己的投資方法，只要自己喜歡又剛好適合那樣就好了，只要正確的投資，要買到睡公園的機率基本上很低。

有辦法長期投資0050的人真的很厲害，能忍常人所不能忍，方能成為人上人，繼續保持下去。

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