0056「大改款」是為了對打00878？ 他：是打不過而加入它

【撰文・社畜逃脫筆記（小倉鼠）】

想經營自媒體，發展自我實現前，在內容創作路上，準備滿滿糧倉，月月現金流COVER你的自媒體創作路！

五月底0056宣佈改為季配息，加入收益平準金，最快在七月領息，我從0056基金經理人的戰略中，學到的幾件事！大家都知道想當文青是一回事，兩袖清風又是另一回事，從我自身經驗來說，我會說有「財務自在」是一個文青養成之路的前提，「財務自由」是所有社畜的理想狀態，這也難怪社畜逃脫筆記PODCAST節目中，收聽率前三名，仍是分享如何存自己的18％，討論0056如何買這幾集！新鼠粉沒看聽過，可按連結去看！

前情提要

在「經營筆記第12集」分析了為什麼大家「愛買ETF」，以及到底是「那些人」在買ETF？在文章末段有預告第13集主題，新聞說0056正面「對打」00878，錯！我的觀察是0056是打不過他，加入他！這集就來扒得更細，一一分析，我的存股觀察！

0056是打不過他，加入他！理由如下：

年配改「季配」，發揮「規模經濟」！

就像傳統傢俱店，全部開在一條街，要賺錢「單打獨鬥」，吃力又不吸客，一定要能「結市」，才能發揮「規模經濟」！所以，元大證券顯然老手，深知高股息偏好者的需求，所以，打不過00878，就加入00878的各項優點，目的很簡單，就是「族群擴大」，現有0056的人主要分佈在「退休佈局者」、「公教人員」和追求「財務自在者」三大族群，0056想在這三種人「再擴大」人數，把前陣股災、幣圈的災民，一一圈粉劃入ETF圈，基於這理由，0056絕不能對打00878，而是要擴大ETF戰局！

當ETF發錢消息，和房地產議題一樣多

這點從0056具體的做法可得知，原本每年10月「年配」改為「季配」，次數變多，意謂著「造市商發佈消息」的機會和次數變多，當ETF發錢消息，和房地產議題一樣多，季季霸屏各財經訊息，ETF就會成為顯學！更新傳統個股的價值觀，所以元大做為ETF的老大哥，現在的戰略就是一起打天下，把ETF的市場佔有率衝高！

「互補」戰略，「1、 4、 7、 10月」錯開月份！

見微知著，從幾個外顯行為，可看窺探內心觀點，從0056的除息月份，從「10月」改「1、 4、 7、 10月」，如此和00878的「互補」戰略！刻意「錯開」月份的操作手法，明顯可知，0056不是要「對打」00878，不是想「拉攏」手上已有00878的股民，想把00878的100萬股民，也加入0056陣營，為什麼？！

ETF股民共同屬性：不想承擔「個股風險」

因為會想買ETF的股民，有一個共同的屬性，那就是不想承擔「個股風險」，諸如2023年「泰山」和「新光金」等，因企業家族內鬥，以及「星宇」幾個連環誤判也鬧上新聞，個人公司「相對」容易，讓股東承擔損失！為了「分散風險」才買進ETF這種「一籃子股票」，所以，小孩才做選擇，我全都要！「錯開」月份，可打造「月月領」的股息現金流，對存股族而言，就更有動力專注本業，讓股息COVER我的生活費！

拉「新客」，不如拉「舊客」容易！

0056想圈粉，套用行銷的原理，拉「新客」，不如拉「舊客」容易！試想一下，要拉一個「從不買ETF」的新客，不如拉一個「本來就有買ETF」的舊客來得容易， 為什麼會這樣呢？賈伯斯說過，人用三十年養成習慣，而之後的一生都受這些習慣影響至深，因此，人最難的就是改變習慣或性格，一個心急想用小資本，搏翻身的少年股神，你要說服他買ETF，並且存股二十年，那可不容易！

善用「輕推理論」，月份做一點小小安插！

相反地，一個本就滿手ETF的人，就不那麼難，只要善用「輕推理論」，輕推英文為「nudge theory」是經濟學諾貝爾獎得主理察‧塞勒（Richard Thaler）和法學家凱斯‧桑斯坦（Cass Sunstein）提出的理論，旨在「間接」和適當的介入，讓人「不知不覺改變」自身行為，只要發揮一點小心思，在月份上做一點小小安插， 就會讓本來就有存ETF的人，因為「月份剛剛好互補」，降低決策時的「心理磨擦力」，「順勢」選擇0056！這就是打不過他，就加入他！吸收了00878的股迷，1+1大於2，0056自然就有機會持續霸在ETF的寶座上了！

下手前！小倉鼠的提醒！

但是0056並非全是優點，這次從年配改季配，並納入00878的收益平準金的機制，但是還是有一些問題存在，例如基金經理費用率比00878高，以及前陣子0056成份股由30隻調成50隻，所以，下手前記得多觀察它的一系列修正帶來的影響，當然，00878也有成份股更換問題，例如這次的開發金不配息，竟沒有汰換！其實，在股市只是把人性放大，在人生旅途中，所有事都是一體兩面，買房沒有一百分的房子，一百分的房子致命傷就在價格一定不太可愛，買股也是一樣，沒有完美的投資標的，不論是買00878或是0056，或是想月月配，再買00713，勤做功課，多看多聽，訓練「獨立判斷力」，才能真的找到適合自己，在股市的生存之道！

ＰＳ：買房和00878的其它分析有人敲碗再來慢慢寫！做功課不難，寫筆記也是本鼠日常，但是寫文章牽涉投資，我就真心覺得必須慢慢來...

特別聲明：一同逃脫社畜人生

看到這裡，可別以為小倉鼠鼓吹大家上車0056喔！老實說，正好相反，我的0056持股不算多，前陣子反而大買00878，理由很簡單，和買房子邏輯相似，我偏好「一字頭」甜甜價，適合「零股」小資族，一點一滴做功課和練功，小試身手才不怕誤判，其實，買股票小倉鼠是股市小白，投資這種事沒有對錯，只有適合與否！一起摸索出專屬自己「玉女心經」吧！大家如果對00878有興趣，可以留言，我有機會再分享我的操作心法。

小倉鼠仍走在「吸收各家資訊」，摸索「書中智慧」，參照實務經驗的路上。雖然存股有了小小加菜金，但是，我相信如果想有一天，完全「逃脫社畜」命運，「投奔財富自由」，一方面透過閱讀，有意識地追求「自我成長」，用心創作利己利人，一方面辛勤積累「存股」經驗值，效果不快卻是「滴水穿石」，而且必需的「趁年輕開始」，想一同逃脫社畜人生的你，一起和小倉鼠互相陪伴。互相激勵成長吧！

作者：社畜逃脫筆記（小倉鼠）

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：【經營筆記13】0056不是對打00878! 0056是打不過他，加入他！