棄00878選「改頭換面」的0056？專家評月月配：高股息ETF擇一即可

【撰文・andyworld】

元老級的0056元大臺灣高股息ETF在前陣子釋出一項大變革，那就是0056即將轉型為季配息且設置收益平準金機制，以後配息落在1、4、7、10月，有了平準金機制之後，每次的配息波動浮動將會比較平穩，非常符合有配息需求的投資人。配息型基金在00878規模暴衝之後，許多ETF也開始效法00878的季配息頻率和收益平準金機制，希望能夠納入這兩項特色，吸引投資人的目光。

經過幾個禮拜的觀察，0056的改變在媒體及網路上發酵很快，也獲得廣大領息派投資人的一片叫好！至於我對這件事情的看法如何呢？且看下方內容分享。

一、0056這次的改變（季配息與收益平準金）

這兩項配息機制對於想要穩定領息的投資人來說，無疑是個不錯的消息，我們從幾個面向來看，分別是二代健保費用、郵匯費用、平均配息與填息缺口等。

1.二代健保補充費用

投資人從一年領一次股息，變成一年領四次，對於有現金流規劃的人來說，資金取得變得更加有彈性。而且最直接受惠的就是一次領息超過兩萬元的投資人，原本超過兩萬元股息要被政府扣取2.11％的二代健保補充保費，如果這兩萬元被拆成四次領取，就能夠免去被扣到補充保費的機會，換個方向想，光是0056的年配息被扣取門檻可以升高到八萬元！

2.郵匯費用

然而分為四次領取，有些交割戶會被收取郵匯費10元，那麼四次就會比一次多收了30元，雖然30元也是錢，但相較於配息金額來說，這個部份應該是可以忽略，不過還是提醒大家這個差異性。

3.較為平均的配息

另外，在ETF配息前突然湧入大量投資金額會破壞原本配息的機制，而平準金的設立可以避免配息被這種狀況稀釋，也可以調控配息金額來避免每次發放波動劇烈的情形。

4.填息缺口

因為分成四次配息，所以每次配息的金額較低，換句話說，每次需要填息的缺口就比較小。雖然填息也與資金及投資環境有些許關係，但填息的缺口小的確能夠讓填息的壓力小上很多。

二、0056和00878的基本資料

這邊針對追蹤指數、配息頻率（月份）、成份股調整頻率（月份）、費用等，做一整理並表列。目前兩檔都上兩千億以上的規模水準，所以經理費分別是0056的0.3％與00878的0.25％，差異性不算大，但是有些投資人會在意ETF的費用，這方面就再斟酌。

至於成份股檔數的部分，0056從之前的30檔拉高到目前的50檔，聽說是基金規模很大，增加檔數可以分散風險。但個人還是認為下面要講的選股機制比30檔或50檔還要來得重要。

三、00878和0056的選股機制為何？

既然0056已經跟上00878的多機制，那麼投資人對於這兩檔越來越相近的高息型ETF該怎麼選擇呢？還是閉著眼睛射飛鏢就好？其實我認為這些配息機制的設計是錦上添花，最終還是要看ETF設計的選股機制才是重點，能夠相對符合投資人心中的選股邏輯才能抱的安心抱得持久！以下就來看看兩者的差異性。

00878 國泰臺灣ESG永續高股息ETF基金

1.MSCI ESG等級達BB（含）以上、MSCI ESG爭議分數達3分（含）以上 2.年度每股盈餘為正、市值大於7億美元以上、各期現金殖利率非落於基本選樣範圍最後10％ 3.依股利分數（0.25x近12個月年化股息殖利率+0.75x近三年平均年化股息殖利率）排序選出30檔成份股

0056 元大臺灣高股息

1.臺灣高股息指數成分股須通過市值（台股前150大） 2.公眾流通量（不得低於等於5％） 3.流動性（日交易量大於新台幣15億元） 4.依預測現金股利殖利率排序進行篩選出50檔

由上面的資料當中，我們可以很清楚看到兩檔ETF都有一定的母群體條件，能夠先入選到母群體裡面，最後一個步驟才是從母群體中依「殖利率」條件去做排列與選擇。

母群體可以視為第一層篩選，00878加入MSCI ESG的標準，也加入EPS、市值等條件。0056則是以台股前150、流通量與流動性等為條件。不一樣的條件篩選出的母群體自然就有差異，這方面大家覺得比較喜歡參有ESG評級的公司，還是喜歡市場前150強這類的公司？但換個層面來說，ESG是未來的公司的標準，各位認為臺灣前150強大的公司都不會通過ESG的門檻嗎？或許現在ESG可以區分出一些什麼，但未來有無ESG的門檻應該會越來越模糊。

最後，我認為兩者在選股邏輯方面差異性比較大的是針對「股息」排行入選的機制。

00878的重點在於股利分數的算法，也就是「0.25x近12個月年化股息殖利率+0.75x近三年平均年化股息殖利率」，換句話說過去一年的比重佔1/4，過去三年的比重佔3/4，頗有重視過去數據的味道。臺灣的股票市場很特別，不但投資人喜歡高配息，也有些公司會有高配息的傳統，所以對於過往的配息數據是適用在許多配發高股息公司的身上去做推敲。

反觀0056的重點就放在「預測現金股利殖利率」，就是「預測」二字，讓不喜歡人為思考與情緒干涉的投資人所排斥0056的原因。

因此重過去數據的人可能就會選00878，重預測技術的人就會選0056。

四、內容與績效

看完了選股邏輯，那這兩個ETF會選出怎麼樣的內容呢？

從上表我們可以發現，兩個ETF的最大產業別都是「電腦及週邊設備」，大約佔了三成出頭的比例，但是接下來的產業別則有很大的不同。

0056第二大與第三大分別是半導體與電子零組件，光是科技業的比例就佔了約58％，將近六成的比例啊！至於00878的第二大產業則是金融保險業，第三大又回歸到半導體。前三大的比例呈現出科技業約佔全體46％，而金融保險佔全體1/4，在比例上相較於0056有相對分散的表現。

之前0056曾經納入航運股，這個動作引起投資人的議論紛紛，因為當時航運股股價已高，儘管殖利率不錯，但卻被認為有景氣循環的意味而難以填息。如果投資人想要細看兩檔ETF的成份股，除了用電腦到投信官網或投資相關網站查詢之外（例如moneydj），在手機上則有一款不錯的「高股息存股」app可以查詢，內含九檔人氣ETF的成份股分析，有興趣的投資人可以下載用用看。

截圖自「高股息存股」app畫面

上述的產業別分佈，對於業績造成什麼樣的影響呢？我們從moneydj在6/21的資料來如下：

查詢、截圖自moneydj

從2020第四季到2023第二季的資料來看，在多頭的時候，似乎0056的上漲動能比較好，但是在空頭的時候，00878的防禦表現則是比較強，這方面各有千秋，青菜蘿蔔各有所好，投資人自己可以依照自己喜好來選取。

五、結論

0056這次的改變並非創新，反而有向00878看齊、搶客的意謂，而改變帶來的幾個層面，幾乎是利多於弊。我們就來看看0056的改變會不會挽救它岌岌可危的高股息寶座。

想跳進高股息ETF的投資人要怎麼選擇呢？我認為可以先看看ETF的公開說明書，看看自己心中比較符合哪種選股邏輯，而在投資的過程中多注意ETF的績效與消息。更進階者也能從成份股中挑選不錯的個股，加強投資部位。

另外，0056網路上也吹起一陣「月月配」組合的風氣，0056和00878這兩檔就可以配到8個月份，只要再一檔3、6、9、12月配息頻率的ETF就能達成成所謂「月月配」的組合。這個創意是很不錯，但我認為高股息類ETF擇一即可，若有搭配其他類型的ETF，比較不會有議題重疊的感覺。

作者：andyworld

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：0056改變後，要買0056還是00878？